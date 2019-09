Niet lullen, maar poetsen: tv-presentator John Williams helpt werkloze jongeren aan een schoonmaakbaan

Presentator John Williams helpt Wajongers aan een baan (foto: Omroep Zeeland)

Niet lullen, maar poetsen. Dat dacht John Williams een half jaar geleden toen hij toevallig van de grote tekorten in de schoonmaakbranche hoorde. Hij ontwikkelde een hygiënekit voor de consument om zelf je hotelkamer mee te inspecteren. Die wilde hij aan de man wilde brengen en zo kwam hij in gesprek met eigenaren van hotels en vakantieparken. "Ik hoorde dat er mensen vanuit Europa ingevlogen worden om hier te komen poetsen, terwijl er bij ons mensen thuis zitten. Dat kan toch niet waar zijn!"

De tekorten in de schoonmaakbranche lopen al jaren op. In Zeeland stond in 2016 het tekort op 1750 mensen. Eind 2018 was dat al opgelopen naar 2250, blijkt uit cijfers van het UWV. De verwachting is dat dat dit jaar niet anders zal zijn, want in het eerste kwartaal van dit jaar lag het tekort alweer 31 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2018.

Er is altijd extra begeleiding

John Williams besloot bij het UWV aan te kloppen, waar een goede vriendin van hem werkt. Samen besloten ze te kijken of ze het probleem op konden lossen. Priscilla Arron zag een uitdaging en een kans om een groep Wajongers - mensen met een beperking of ziekte en daardoor een afstand tot de arbeidsmarkt - aan een baan te helpen. "Bedrijven zijn namelijk soms wat huiverig, maar met een klein beetje begeleiding en coaching kan er zo veel moois ontstaan. Op dit project zit altijd een jobcoach die één op één begeleiding geeft", legt ze uit.

Williams is heel blij dat hij deze mensen kan helpen. "Ze denken zelf dat de wereld niet op hen zit te wachten, maar dat is natuurlijk niet zo. Je ziet ze opbloeien de afgelopen weken, ik ben zo verschrikkelijk trots." Hij vindt het vooral mooi dat hij terug hoort dat ze thuis weer iets te vertellen hebben en de muren niet meer op hen afkomen.

Het project willen ze landelijk uitrollen

Het doel is om het project landelijk uit te rollen. De proef in de Rijnmondregio blijkt nu een succes en daarom willen ze een stap verder gaan. Ze gaan nieuwe mensen werven om de tekorten mee op te vullen. Landal-park Port Greve in Brouwershaven is heel blij met de extra krachten. Elke maandag en vrijdag komt er een bus uit Rotterdam met zestien extra medewerkers.



Aan het vervoer is dus ook gedacht. "Het is toch best een afstand en niet iedereen heeft een rijbewijs en/of auto. Op het centraal station wordt iedereen opgehaald en aan het einde van de middag weer terug gebracht", zegt Priscilla Arron van het UWV.