'Kunnen rolstoelers zich redden bij ongeluk in Westerscheldetunnel?'

File in de Westerscheldetunnel door hoogwerker met pech (foto: HV Zeeland)

De stichting heeft daarom een brief gestuurd aan het provinciebestuur. De zorgen zijn ontstaan na een bezoek aan de Nacht van de Tunnel, een evenement waarbij mensen een rondleiding door de Westerscheldetunnel krijgen. "Op social media verschijnen berichten dat tijdens de 'Nacht van de Tunnel' er wel erg laconiek wordt gereageerd als dit onderwerp ter sprake komt", schrijft de stichting in de brief.

'Overal opstapjes en trappetjes'

Een lid van de stichting concludeerde na een bezoek aan de tunnel dat 'er in de tunnel overal opstapjes en trappetjes zijn'. "Óók SWGW is van mening dat men veel te licht over dit onderwerp denkt." Volgens de stichting heeft de Westerscheldetunnel aangegeven over hulpmiddelen voor rolstoelgebruikers te beschikken, bijvoorbeeld rijplaten. "Maar of daarmee echt geoefend is, blijft onduidelijk."

SWGW vraagt het provinciebestuur de procedures en het beschikbare materieel te toetsen. "En ook daadwerkelijk een ontruimingsoefening uit te voeren waarbij mensen met een beperking, die bijvoorbeeld gebruik maken van een rolstoel en/of scootmobiel, aanwezig zijn." De provincie bespreekt de brief op 25 oktober.