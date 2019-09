Nieuwe verdachte Hrieps aangehouden in Nijmegen

Muziekfestival Hrieps (foto: Omroep Zeeland)

De politie heeft vanochtend ook de woning in Nijmegen doorzocht. De 22-jarige man is voor verder onderzoek en verhoor naar het politiecellencomplex in Middelburg gebracht. Er wordt onderzocht wat het aandeel van de Nijmegenaar zou zijn bij de woningoverval.

In juli en augustus hield de politie een vrouw van 20 jaar aan in een woning in Goes, een man van 22 jaar werd op het vliegveld van Brussel aangehouden en op het vliegveld van Rotterdam werd een man van 24 jaar uit Vlissingen opgepakt. Begin deze maand hield politie een vrouw van 54 jaar uit Goes aan.

In de nacht van zaterdag 11 mei op 12 mei werd een vrouw in haar woning in Grijpskerke overvallen. Ze was in het bezit van de dagopbrengst van festival Hrieps dat de avond daarvoor werd gehouden. De overval vond plaats rond 03.15 uur. De overvallers waren donker gekleed en gemaskerd. De drie drongen de woning binnen door een ruit in te gooien. Eenmaal binnen eisten ze van de bewoonster geld. De overvallers gingen er met de dagopbrengst vandoor, dat zou volgens de organisatie zo'n half miljoen euro zijn.

Lees ook: