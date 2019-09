Grootste show ooit voor Danny Vera binnen vier dagen uitverkocht

Danny Vera (foto: ANP)

Omdat Danny Vera de laatste jaren met gemak zijn theatershows uitverkoopt, kwam zijn management met het idee een concert te geven in een grotere zaal. Voor de zanger hoefde dat in eerste instantie niet per se. "Het was eigenlijk niet mijn eerste keus. Kom ik daar wel tot m'n recht? Maar ik doe het voor de mensen die steeds naast een kaartje hebben gegrepen. We doen één grote show, ik neem de hele pleurisbende mee en kijk of er iemand op afkomt", zei de zanger vorige week.

Record in Nederlandse Top 40

Het gaat de singer-songwriter uit Middelburg momenteel voor de wind. Afgelopen vrijdag greep hij met de hit Roller Coaster een record in de Nederlandse Top 40. Nooit eerder heeft er een nummer 24 weken tussen de posities 20 en 40 geschommeld. Het oude record stamt uit 1967 en was in handen van de Duitser Roland W. met Monja. Het succes van Roller Coaster bewoog een orgelman uit Groningen ertoe een eigen versie van het nummer te maken.

