Effect zout water in Waterdunen nu al merkbaar: 'Overal zwemmen garnalen'

Dat er zoveel garnalen rondzwemmen in het gebied is volgens Het Zeeuwse Landschap goed nieuws voor de vogels. "Die hebben er een nieuwe voedselbron bij", schrijft de natuurorganisatie bij de video op Facebook.

Voor het eerst zeewater

Afgelopen vrijdag stroomde voor het eerst zeewater het nieuwe natuurgebied Waterdunen in, bij de start van de testfase. Tijdens die vier maanden durende testperiode wordt maar in beperkte mate zeewater toegelaten in het gebied.

Testperiode getijdenduiker Waterdunen gaat van start (foto: Omroep Zeeland)

Daarbij wordt gekeken hoe hoog het water op bepaalde meetpunten staat en met welke snelheid het water in- en uitstroomt. Dit is belangrijke informatie voor de bediening van de getijdenduiker. Daarnaast wordt er gekeken of de steenbestorting die voor de duiker ligt goed op zijn plaats blijft.

Toeristische trekpleister

Wanneer de tesfase is afgelopen, stroomt het zeewater pas echt het gebied in en uit. Het water uit de Westerschelde moet voor eb en vloed in het gebied zorgen, dat daardoor een toeristische trekpleister moet gaan worden. Het zoute water dat binnenstroomt wordt ook gebruikt om te experimenteren met zilte groenten, kruiden en schelpdieren.

Waterdunen is er niet zonder slag of stoot gekomen. Eerst was er veel verzet tegen het plan en door tegenslagen viel het project duurder uit en liep het vertraging op. Eind 2018 was er nog gedoe over de vraag of de getijdenduiker wel voldoet aan de veiligheidseisen van de Waterwet.

Opening

De officiële opening van de getijdenduiker staat gepland voor komende donderdag. Het comité Red Onze Polders en Vrienden Van Waterdunen NEE!!! hebben aangekondigd daarbij actie te voeren.

