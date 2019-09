Na dertig jaar komt de droom van deze balletjuf eindelijk uit

Ze was nog maar net begonnen op de dansacademie toen haar vader haar vroeg in Dreischor iets op te zetten voor meisjes, want dat was er nog niet. "Hij zei mij dat ik dat meteen moest doen, want voor je het wist sprong iemand anders in dat gat. Zo ben ik elke vrijdagmiddag gelijk na school naar deze gymzaal gekomen om les te geven. Alles wat ik net vers had geleerd, kon ik meteen in de praktijk brengen." In Dreischor heeft ze jaren gezeten, tot nu. Er kwam een geschikte locatie vrij. "Ik krijg een vleugel in het nieuwe Cultuurhuis in Zierikzee", vertelt een blije Geelhoed.

'Ik sjouw me een bult elke dag'

In Dreischor kan ze alleen bepaalde uren per week terecht en daar moet ze steeds opnieuw de gymzaal weer opbouwen. "Ik moet een mega zware spiegel uit een kast halen en uitvouwen, voor klassiek ballet de barre's opbouwen, de audio-installatie neerzetten. Straks in Zierikzee doe ik de deur van het slot, doe het licht aan, muziek aan en gaan." Voor Geelhoed is het verder fijn dat ze straks altijd terecht kan bij haar eigen dansschool. "In Dreischor wilden we wel eens extra repeteren voor een voorstelling en dat was dan altijd passen en meten, omdat er ook andere activiteiten zijn in de gymzaal."

Deze zware spiegelwand moet elke les opnieuw klaargezet worden (foto: Omroep Zeeland)

In haar nieuwe dansschool wordt ondertussen flink verbouwd om het helemaal naar de zin van Geelhoed te krijgen. "Er is een muur van zeven meter uit, er komt een zwevende dansvloer in, we moeten nog schilderen en er komt natuurlijk een vaste spiegelwand. Nooit meer dat zware ding verplaatsen. Ik kom straks binnen, doe het licht aan, muziek aan en ik kan beginnen. Fantastisch!"

Er komen meer lessen

Je zou denken dat ze straks tijd overhoudt, als ze niet alles klaar moet zetten. Niets blijkt minder waar, want ze is van plan om meer lessen te gaan geven. Naast Geelhoed zelf gaan er straks ook nog twee andere dames lessen verzorgen. "We gaan het gewoon doen in Zierikzee, we gaan er iets moois van maken", glimlacht ze.