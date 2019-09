Zeeuwse rekening voor dijkonderhoud moet omlaag

Waterschapsbestuurder Denis Steijaert vindt dat de Zeeuwen in de toekomst een minder groot deel van de kosten van het dijkonderhoud moeten dragen: "We hebben bijna 500 kilometer aan primaire waterkeringen in Zeeland, maar we hebben slechts 2,3 procent van de mensen."

Niet in verhouding

Dat is volgens hem niet met elkaar in verhouding. Op lange termijn is dat niet meer betaalbaar voor de Zeeuwen en moeten andere partijen een groter deel van de kosten gaan dragen, vindt Steijaert.

De plannen beslaan zoals gezegd de komende 3,5 jaar. Als het aan het huidige waterschapsbestuur ligt voldoen de dijken aan het eind van die periode aan de nieuwe veiligheidsnormering en zijn er stappen gezet om klimaatverandering beter het hoofd te bieden. Het gaat dan onder meer om het opvangen van zware buien en droge periodes.

'Zoet water is hartstikke belangrijk'

"Zoet water is hartstikke belangrijk voor de agrarische sector, maar ook voor ander bedrijfsleven en de industrie. Als we ons daarvoor wapenen binnen de financiële kaders dan is het wat mij betreft zeer geslaagd", blikt Steijaert vooruit.

Waterschapskantoor Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Toch is het niet allemaal nieuw wat het waterschap gaat doen. Het programma staat ook vol met plannen die wel erg bekend klinken. Zo staat er: "Beplanting langs de wegen blijft minstens gelijk, we houden wegen en fietspaden in stand, we blijven een zelfstandig waterschap."

Kerntaken

Ook staat nog altijd de veiligheid van de dijken op één. Dat is niet vreemd volgens de waterschapsbestuurder: "Onze kerntaken waren belangrijk, die zijn belangrijk en die blijven belangrijk."

Vlag van het waterschap (foto: Omroep Zeeland)

Een half jaar geleden waren de waterschapsverkiezingen, vier maanden geleden was de coalitie bekend en toch is nu pas het programma af. Van de termijn van vier jaar is zo dus al een half jaar voorbij. Volgens Steijaert komt dat door de keus voor een ander soort akkoord.

'Waterschapsbreed akkoord'

"We hebben als coalitie gezegd dat we niet alleen een coalitieakkoord zouden maken. We maken een waterschapsbreed akkoord." Dat had volgens Steijaert wel extra tijd nodig, maar heeft wel volgens de bestuurder wel tot een akkoord geleid waar ook de oppositie zich in kan vinden.

Op donderdag 10 oktober wordt het concept programma voorgelegd aan de algemene vergadering.

