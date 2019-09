Politie pakt vier Brabantse krattendieven op

Molenpolderweg in Yerseke (foto: Google Maps)

Iets na 3.30 uur meldde een getuige dat er met een vrachtwagentje pallets waren gestolen bij een bedrijf aan de Molenpolderweg. Aan agenten werd de omschrijving van het voertuig doorgegeven. Even later zagen zij op de Zanddijk in Yerseke een soortgelijke vrachtauto. Toen agenten in de laadbak keken vonden ze daar kratten die mogelijk bij de diefstal buitgemaakt zijn. In de vrachtwagen zaten twee mannen, één daarvan, een 24-jarige man uit Den Bosch is aangehouden.

Iets verderop, op de Zanddijk in Kruiningen, zag de politie een zelfde soort vrachtwagen met kratten in de laadruimte. De inzittenden, twee mannen uit Breda van 20 jaar en 16 jaar, zijn aangehouden en ook overgebracht naar een politiecellencomplex. De politie kreeg te horen dat er nog iemand betrokken was bij de inbraak, maar dat de vierde verdachte kon ontsnappen.

Vanochtend om kwart voor acht zag de politie een man in de berm van de Patijnweg in Goes lopen. Het signalement van deze 17-jarige jongeman uit 's-Hertogenbosch kwam overeen met dat van de ontsnapte verdachte. Ook deze jongeman is aangehouden als verdachte van de bedrijfsinbraak.

Alle opgepakte verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex waar ze worden gehoord.