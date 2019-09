OM niet in cassatie in zaak fatale Middelburgse steekpartij

De steekpartij vond plaats in een café aan de Turfkaai in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

In februari 2016 kreeg de Middelburger nog zes jaar celstraf opgelegd van het hof in Den Bosch. Maar de Hoge Raad oordeelde dat de zaak moest worden overgedaan.

Geen straf

Bij de nieuwe behandeling begin september oordeelde het gerechtshof in Den Bosch dat er sprake was van noodweerexces en ontsloeg de man van verdere rechtsvervolging. Dat betekent niet dat de man is vrijgesproken van de doodslag, maar dat er geen straf op staat.

Voor noodweerexces moet er sprake van een emotionele dreiging. Volgens het hof was daar in dit geval sprake van, omdat de Middelburg jarenlang was getreiterd door het 19-jarige slachtoffer.

Geen kans van slagen

Het OM heeft er bij de afweging om wel of niet in cassatie te gaan vooral naar gekeken of dat kans van slagen heeft. Bij een cassatie oordeelt de Hoge Raad of de raadsheren van het gerechtshof in Den Bosch fouten hebben gemaakt bij de behandeling van de zaak. Het OM heeft besloten dat in cassatie gaan in dit geval geen kans van slagen heeft en accepteert daarmee effectief het oordeel van het gerechtshof: geen straf dus voor de 57-jarige Middelburger.

