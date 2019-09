Politie hoopt met speciale tekening op doorbraak in zaak dode vrouw Westdorpe

Onderzoek naar dode vrouw Westdorpe (foto: HV Zeeland)

Mensen die al even overleden zijn, kunnen er anders uitzien dan toen ze nog leefden. Door te tekening in het programma te tonen hoopt het politieteam dat familieleden of bekenden van de overleden vrouw haar herkennen. Op deze manier doet de politie nog een poging de identiteit van de vrouw te achterhalen. Eerder zijn in het tv-programma al foto's van de dode vrouw getoond.

Na ruim drie maanden heeft de politie 403 tips binnengekregen. Veel mensen dachten dat de vrouw Monika Ritschel uit Duitsland was. Ook gaven veel mensen aan dat het de Noorse Anne-Elisabeth Hagen zou kunnen zijn. Beide namen zijn uitgesloten door het rechercheteam.

Vanavond besteedt Opsporing Verzocht voor de derde keer aandacht aan de dode vrouw die op 22 juni naakt in een weiland in Westdorpe werd aangetroffen. "Het kan niet zo zijn dat die gouden tip er niet is", liet de politie in een persbericht weten. Ook over details rond haar dood tast de politie ook in het duister. Duidelijk is wel dat ze met een vuurwapen om het leven is gebracht.

Op dinsdag 13 augustus kreeg de onbekende vrouw een naamloos graf op de begraafplaats in Terneuzen.

