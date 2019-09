Laatste uur heeft geslagen voor muskusratten in Zeeland

Deze muskusrat heeft het slechte nieuws al gehoord (foto: Omroep Zeeland)

"We streven (op termijn) naar verwijdering van de muskusrat in Nederland tot aan de landsgrenzen", zo staat er in het nieuwe programma van het waterschap. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Muskusrat kost jaarlijks 1,7 miljoen

Dat de muskusrat niet onderschat moet worden blijkt wel uit het feit dat veertien medewerkers niets anders doen dan het bestrijden van de muskusrat en dat de 'muskusrat-rekening' van het waterschap jaarlijks 1,7 miljoen euro kost. In Nederland bedragen de totale kosten per jaar zo'n 33 miljoen euro.

Maar waarom moet hij dan worden verdreven, vraag je je misschien af. De muskusrat is op de eerste plaats een exoot, wat betekent dat hij hier niet vandaan komt. Hij komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, maar is tegenwoordig in een groot deel van Noord-Europa te vinden. Muskusratten vormen weliswaar geen direct gevaar voor de volksgezondheid, maar de dieren zijn wel schadelijk voor dijken en watersystemen.

Twaalf volle kruiwagens grond

Dat komt doordat het echte gravers zijn. In een informatiefolder over het beestje schrijft het waterschap dat één muskusrat twaalf volle kruiwagens grond per jaar verzet. Daarmee tast hij onder andere dijken aan, maar kan hij bijvoorbeeld ook een sloot dichtgooien. Daarnaast eet de muskusrat bepaalde gewassen.

dode muskusrat (foto: Omroep Zeeland)

Bovendien planten de dieren zich voort als konijnen. Een muskusrat kan in het zachte Nederlandse klimaat zo'n twintig nakomelingen per jaar krijgen en die nakomelingen kunnen na een half jaar zelf ook weer voor nageslacht zorgen. De bestrijding van de muskusrat is daarom een niet aflatende strijd. Het geheel uitbannen van de dieren gaat dan ook geen eenvoudige opgave worden.

Verlagen van Zeeuwse bijdrage aan dijkonderhoud

Het verdrijven van de muskusrat is uiteraard slechts een van de vele punten in het vanmiddag gepresenteerde waterschapsprogramma. Een ander speerpunt is het verlagen van de Zeeuwse bijdrage aan het dijkonderhoud.

Aan de Zeeuwse kust is er bijna 500 kilometer aan primaire waterkeringen, terwijl onze dunbevolkte provincie slechts 2,3 procent van de landelijke bevolking telt. Dat is volgens de waterschapsbestuurders niet met elkaar in verhouding.

