Overlast A58 door gekantelde vrachtwagen duurde hele nacht

De met afval volgeladen vrachtwagen was door nog onbekende oorzaak omgevallen ter hoogte van Kapelle. Bij het ongeluk was ook een bestelbus betrokken. Die raakte beschadigd en is weggetakeld.

File

Het ongeluk leidde tot een lange file. De vertraging bedroeg gisteravond om 18.00 uur nog ruim een uur. Op het hoogtepunt van de file werd de vertraging richting Bergen op Zoom door de ANWB geschat op twee uur en een kwartier.

Lange files door gekantelde vrachtwagen op de A58 bij Kapelle (foto: HV Zeeland)

De vrachtwagen lag tegen de middenberm. Een deel van de lading lag naast de trailer. De chauffeur raakte bekneld en is door de brandweer uit zijn cabine bevrijd. Met onbekende verwondingen is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Diesel gelekt

Nadat de beschadigde vrachtwagen was weggetakeld is de vangrail in de middenberm gerepareerd. Omdat er uit de vrachtwagen ook diesel was gelekt, is de vervuilde grond verwijderd en vervangen met schone grond. Ook is de toplaag van het asfalt vervangen.