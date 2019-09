Jongeren maken via theater kennis met criminaliteit

Ondermijning, de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld (foto: Omroep Zeeland)

Het Zuidelijk Toneel heeft met 'De Achterkant van.. ' een voorstelling gemaakt over de sluipende gevaar van ondermijning: het binnendringen van criminaliteit vanuit de onderwereld in de bovenwereld. De aanleiding voor het project zijn de misdaadcijfers in het zuiden van het land. Het Zeeuwse dagelijks provinciebestuur vindt dat ondermijning een onderwerp is 'waar wij als college veel belang aan hechten en de bewustwording over dit begrip willen vergroten'. Gedeputeerde Anita Pijpelink wil ook jongeren het theater in Terneuzen trekken.

Luister hier naar het gesprek met Anita Pijpelink

Gedeputeerde Anita Pijpelink wil dat jongeren de gevaren van ondermijning leren kennen

De voorstelling wordt aangepast aan de plaats of aan provincie waar de voorstelling wordt gespeeld. Terneuzen is slechts één van de acht locaties. Roosendaal, Breda, Tilburg, 's Hertogenbosch, Eindhoven, Venlo en Heerlen zijn de andere steden. De afspraak is dat het zuidelijke steden betreft in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.

In onze provincie heet de voorstelling logischerwijs 'De Achterkant van Zeeland'. In Terneuzen wordt de voorstelling vijf keer gespeeld, van 8 tot en met 12 oktober. Er zijn drie reguliere voorstellingen en twee schoolvoorstellingen voor minimaal 300 leerlingen en minimaal 50 HBO studenten. Daarnaast worden er workshops gegeven.