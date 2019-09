Kloetinge heeft in KNVB-beker veel te winnen tegen Groene Ster

Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

Groene Ster komt uit Heerlerheide en speelt sinds dit seizoen in de Derde Divisie op zondag, nadat het promoveerde vanuit de hoofdklasse. De Limburgers doen het voorlopig prima, want met elf punten uit vijf wedstrijden staan ze gedeeld bovenaan. Lourens weet dat het een lastige wedstrijd wordt voor zijn ploeg. "Groene Ster is geen Barcelona, maar ze zullen geen spelers hebben die niet kunnen voetballen." De trainer heeft zich niet echt verdiept in de tegenstander. "Dat heeft ook niet zoveel zin. We zullen beet gepakt worden en moeten proberen om in de eerste fase van de wedstrijd goed mee te doen. Zo hebben we het in de vorige ronde tegen FC Lienden (ook Derde Divisie, red.) ook gedaan."

Meer dan elf basisspelers

Lourens zal tegen Groene Ster geen spelers sparen voor de competitie, maar dat wil ook niet zeggen dat dezelfde spelers als zaterdag aan de aftrap staan. "We hebben meer dan elf basisspelers. Dat is echt zo. Ik kan dus als trainer per wedstrijd kijken welke spelers ik het best kan gebruiken." Roy Mulder , Marijn Wijkhuijs en Martijn de Goffau zullen in Limburg vanwege blessures in ieder geval niet spelen. "Het is een belangrijke wedstrijd voor ons, maar het staat wel buiten de rest. Zaterdag, na onze competitiewedstrijd tegen Nivo Sparta, wil ik in de competitie wel op zes punten staan."

VVV Venlo

Als Kloetinge er in slaagt om net als tegen FC Lienden te stunten, dan wacht in het hoofdtoernooi van de KNVB beker een thuiswedstrijd tegen VVV Venlo.