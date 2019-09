GOES-trainer Pennings moet puzzelen tegen Silvolde

GOES-trainer Ruud Pennings (foto: Orange Pictures)

GOES mist tegen Silvolde waarschijnlijk twee vaste basisspelers die voor doelpunten moeten zorgen. Mart de Kroo is er vanwege zijn werk zeker niet bij en voor topscorer Steve Schalkwijk geldt waarschijnlijk hetzelfde. Hij gaat proberen om toch te kunnen spelen, maar de kans lijkt klein. Daniël Wissel, die terug is na een jaar blessureleed, lijkt een logische vervanger in de basis. "Maar hij is nog niet klaar om een hele wedstrijd te spelen", zegt Pennings. "En dan hou ik hem liever achter de hand, dan dat ik hem vanaf het begin laat spelen." Ruben Besuyen (studie) en Jesse Bank (blessure) kunnen ook niet spelen.

Geen favoriet

GOES speelt één niveau hoger dan hoofdklasser Silvolde, maar dat betekent volgens Pennings niet automatisch dat zijn ploeg ook de favoriet is. "Zij spelen thuis, hoeven dus niet ver te rijden zoals wij en ze missen ook geen spelers die bijvoorbeeld moeten werken. Daarnaast is het een bekerwedstrijd. Die kunnen altijd alle kanten op. Silvolde heeft een fysieke ploeg. Ze zullen flink de beuk er in gooien."

Niemand sparen

Ondanks dat GOES in de competitie slecht draait en zaterdag de belangrijke wedstrijd tegen ONS Sneek wordt gespeeld, zal Pennings geen spelers sparen. "In situatie zijn wij niet. Natuurlijk is de wedstrijd van zaterdag belangrijk, maar als we winnen levert dat veel geld op voor de club en mogen we een hele mooie thuiswedstrijd tegen een BVO (Cambuur,red) spelen."