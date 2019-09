Zo ziet de gemeente Hulst daken het liefst

Zonnepanelen (foto: ANP)

Tijdens de informatiemiddag werd alles uiteengezet voor de ondernemers. Van het controleren van asbest in het dak, tot de eisen die de verzekering stelt en uiteindelijk, ook niet onbelangrijk voor veel aanwezigen, wat het neerleggen van tientallen zonnepanelen de ondernemer in de loop der jaren oplevert.

Het meeste commentaar vanuit de zaal ging over de te plegen investeringen. Zo moet er in sommige gevallen een bedrag van enkele duizenden euro's worden neergeteld om aansluiting te krijgen op het netwerk.

Tientallen zonnepanelen op een dak (foto: ANP)

De reden dat de gemeente Hulst liever zonnepanelen op daken ziet, is omdat er dan geen landbouwgrond hoeft te worden gebruikt voor zonneparken. Volgens de gemeente is dat slim ruimtegebruik. "Wij leggen zelf ook zonnepanelen neer", aldus wethouder Gino Depauw. "Uiteraard niet op het monumentale gedeelte van het gemeentehuis, maar wel op het tegenovergelegen pand."

"De komende tijd gaan we op verschillende panden zonnepanelen neerleggen en we isoleren waar mogelijk. Ook stappen we over op warmtepompen, zodat we minder gas hoeven te gebruiken. Dat kost ons de komende jaren acht ton."

Presentatie over zonnepanelen op het dak in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

De ondernemers kunnen voor hun aanvraag gebruik maken van een zogeheten SDE+. Dat is een subsidie van het Rijk, speciaal voor de aanleg van zonnestroom of zonnewarmte. De subsidie is in het leven geroepen om het aanleggen van zonnepanelen rendabel te maken voor zogenaamde 'grootdak eigenaren', zoals bedrijven. Omdat de subsidie-aanvragen in november binnen moeten zijn, besloot de gemeente de informatiemiddag te organiseren.

Presentatie over zonnepanelen op het dak in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Henk Janssen zit in de VvE (Vereniging van Eigenaren) van een appartementencomplex. "Jaren geleden wilden we al zonnepanelen aanleggen, maar toen was het niet rendabel. Nu blijkt dat het eventueel wel kan en dat we zelfs ons dak zouden kunnen verhuren, zodat een energieleverancier en zonnepanelen op kan leggen. Zo kunnen we in ieder geval zelf de energie opwekken voor de drie liften in ons appartementencomplex."