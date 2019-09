Zeeland wordt wakker: stationsbrug weg, tekening dode vrouw, A58 en zonnepanelen

Fietsers moeten omrijden over Schroebrug of voor deze oplossing kiezen. (foto: Omroep Zeeland)

Stationsbrug weg

De Stationsbrug in Middelburg gaat vandaag op transport. Het 70 jaar oude gevaarte wordt naar Krimpen aan den IJssel gesleept. Daar krijgt de brug een speciale behandeling. Dat is nodig omdat vorig jaar de kankerverwekkende stof Chroom-6 werd gevonden in oude verflagen. Voetgangers kunnen over een tijdelijke pontonbrug lopen. Voor schepen gaat de tijdelijke brug een aantal keer per dag open. Fietsers en bromfietsers moeten een half jaar lang via de Schroebrug omrijden om aan de overkant te komen.

Tekening van de dode vrouw Westdorpe (foto: Politie)

Tekening

De politie heeft in het tv-programma Opsporing Verzocht een tekening laten zien van de vrouw die op 22 juni dood werd gevonden in Westdorpe. De tekening is bedoeld om te tonen hoe de vrouw er mogelijk uitzag toen ze nog leefde. Ook was in de uitzending een nieuwe foto te zien van de vrouw.

Gekantelde vrachtwagen op A58 bij Kapelle zorgt voor lange file (foto: HV Zeeland)

Afval

Een gekantelde vrachtwagen, geladen met afval, zorgde voor urenlange vertraging op de A58. De ANWB meldt dat de A58 tussen afrit 's-Gravenpolder en afrit Kapelle rond 7.00 weer vrij moet zijn.

Hulst wil het liefst veel zonnepanelen op daken. (foto: Omroep Zeeland)

Zoveel mogelijk zonnepanelen

De gemeente Hulst wil het liefst veel zonnepanelen op daken. Niet alleen vanwege het milieu, maar ook om te voorkomen dat er zonneparken komen in de gemeente.

Het grote paalhoofd bij Westkapelle (foto: Jo Dingemanse, Koudekerke)

Weer

De bewolking overheerst vandaag en heel af en toe breekt de zon eventjes door. Geregeld trekken er buien over, daar zit soms een pittig exemplaar tussen met onweer of forse windstoten. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.