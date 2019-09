Waarom Dorcas Aagtekerke net een opvang voor kringloopverslaafden is

De kringloop van de liefdadigheidsorganisatie Dorcas in Aagtekerke is iedere dinsdagmiddag geopend. Het is een bekende kringloop vanwege de lage prijzen, en heeft een vaste klantenkring opgebouwd. De kringloop is inmiddels zo bekend dat ook buitenlandse toeristen de kringloop bezoeken en ieder jaar terugkomen.

Kringloopverslaafden

De kringloopwinkel wordt aangestuurd door Lenie Bosschaart uit Aagtekerke en haar man. Lenie ziet veel vaste bezoekers die iedere dinsdagmiddag komen. "Ik noem het kringloopverslaafden. Als we opengaan, zeg ik dan ook wel eens: Welkom in de opvang, verslaafden!",

De nieuwe spullen die iedere week worden aangevoerd, worden bij de kringloop in Aagtekerke op grote tafels gezet en in kratten gelegd. "Dan kunnen de mensen lekker graaien, dat willen ze graag", zegt Lenie "Sommige mensen vinden het niet leuk als alles heel netjes staat uitgestald."

De vaste bezoekers van de kringloop en Lenie kennen elkaar inmiddels goed. Het contact dat ze onderling hebben, is inmiddels misschien wel belangrijker geworden dan de spulletjes die de bezoekers voor weinig geld op de kop kunnen tikken.

Praatje

"Sommigen zeggen tegen mij: Met mijn buren kan ik niet praten, maar hier kan ik wel mijn praatje doen", aldus Lenie. "Ik weet precies wie er ziek is, of als het met de familie of de partner niet goed gaat. Ik bel ook wel eens naar iemand, als ik hem een poosje niet zie. Zo van: wat is er aan de hand?"

De opbrengst van de kringloopwinkel in Aagtekerke gaat naar het goede doel, en ze kunnen nieuwe vrijwilligers goed gebruiken.