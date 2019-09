Man die bij ziekenhuis werd afgezet overleden, vermoedelijk door healingsessie

Het slachtoffer is door bekenden van hem bij het ziekenhuis afgezet. Een 36-jarige man uit Terneuzen, die bij het slachtoffer was, is aangehouden. De verdachte zit in beperkingen, wat inhoudt dat de verdachte alleen met zijn advocaat mag communiceren over de zaak. Ook betekent het dat de politie en justitie nu geen verdere informatie over de zaak naar buiten brengen.

Tegenstrijdige verklaringen

Vannacht heeft de politie twee plaatsen delict afgezet: één bij het ziekenhuis in Oostburg en één bij een pand in de omgeving van IJzendijke. Daar heeft de politie sporenonderzoek uitgevoerd. Volgens de politie hebben meerdere getuigen tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Meer onderzoek is dan ook nog nodig voor er meer duidelijkheid komt over de toedracht van de dood van de man.

Sporen worden veiliggesteld (foto: HV Zeeland)

Healing is een overkoepelende term in de alternatieve geneeswijzen, waar bijvoorbeeld rituele behandelmethoden als reiki en magnetiseren ook onder vallen. Onder de term healing valt dus een breed scala aan alternatieve geneeswijzen. Om welke variant van healing het hier gaat, is nog onbekend.

Hallucinerende middelen

Bij de healingbijeenkomst in IJzendijke zijn volgens de politie hallucinerende middelen gebruikt. Volgens de politie waren het die middelen die de man mogelijk fataal werden.

Het gaat waarschijnlijk om meerdere hallucinerende middelen, waarvan ayahuasca wellicht de meest bekende is. Dat middel is verboden, maar wordt desondanks op meerdere plekken in Nederland aangeboden bij geestverruimende ceremonies.