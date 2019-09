Zeeuwse overheden vragen in brief om duidelijkheid over marinierskazerne

Mariniers in Vlissingen (foto: ANP)

De staatssecretaris wil eerst het overleg afronden met de medezeggenschapsraad van het Korps Mariniers over de verhuizing van Doorn naar Vlissingen, maar het is niet duidelijk hoeveel tijd de staatssecretaris nog voor dat overleg uittrekt. Tot die tijd kan er ook geen beslissing worden genomen over de bouwopdracht voor de nieuwe kazerne.

Prinsjesdag

Tijdens de presentatie van de begroting van het ministerie van Defensie tijdens Prinsjesdag vorige week, ontstond verwarring rond de marinierskazerne. In de begroting stond aangegeven dat een brief van de staatssecretaris over de kazerne verschoven werd van komende zomer naar de zomer van 2021. Volgens de fractie van GroenLinks betekent dat, dat de bouw van de kazerne opnieuw een jaar opschuift. Door andere betrokkenen is dat tegengesproken.

Zeeland schrijft nieuwe brief marinierskazerne

De beslissing over de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen stamt al uit 2012. De kazerne zou toen oorspronkelijk rond 2017 open gaan; nu is dat tijdstip al opgeschoven naar het jaar 2024. Omdat er vorige week opnieuw onduidelijkheid ontstond over dat jaartal, was de maat voor de Zeeuwse overheden vol, vertelt de Vlissingse wethouder Albert Vader. "We zijn bezig met de aanleg van een nieuwe verkeerssituatie rondom het bedrijventerrein met de ontsluiting naar de nieuwe kazerne, dus wat ons betreft kunnen we meteen door."