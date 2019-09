Wat voor hallucinerende middelen werden overleden man IJzendijke fataal?

Auto voor de ingang van ziekenhuis in Oostburg (foto: HV Zeeland)

Allereerst healing: dat is vooral een containerbegrip in de traditionele geneeswijzen, waar allerlei verschillende rituele behandelmethoden onder vallen. Naast het gebruik van hallucinerende middelen kun je dan denken aan dingen als reiki en magnetisme.

Meest bekende en roemruchte: ayahuasca

In dit geval gaat het dus om ritueel gebruik van hallucinerende middelen uit de natuur, vaak komen die uit het sjamanisme. Bekende voorbeelden zijn paddo's, maar bijvoorbeeld ook het gif van kikkers en padden. Wellicht de meest bekende en roemruchte hiervan is ayahuasca, een brouwsel van onder meer Zuid-Amerikaanse slingerplanten.

Ayahuasca is een brouwsel van onder meer Zuid-Amerikaanse slingerplanten (foto: Terpsichore)

Dat middel is verboden, maar wordt desondanks op meerdere plekken in Nederland aangeboden, bijvoorbeeld bij zogeheten reinigingsceremonies. In Eindhoven is in april iemand overleden na een healingsessie waarbij het slachtoffer, een 31-jarige Hongaar, onder meer ayahuasca had gebruikt. Al werd dat later door de organisatie achter de healingsessie ontkend.

Geen uitspraken

De politie doet op dit moment geen verdere uitspraken over de man die overleed na het healingritueel in IJzendijke. We weten nu dus nog niet zeker welke middelen de overleden man precies gebruikt heeft tijdens die healingsessie en of hij ook daadwerkelijk aan het gebruik van die middelen is overleden. Wel is duidelijk dat er in IJzendijke zeven soorten 'healings' met hallucinerende middelen worden aangeboden, waaronder ayahuasca.

Het ayahuascabrouwsel bevat de werkzame stof DMT en valt onder de harddrugs (foto: Terpsichore)

Vaststaat dat het gebruiken van ayahuasca en andere sjamanistische middelen niet zonder gevaar is. Het bevat de werkzame stof DMT, die in de Opiumwet valt onder de zwaarste categorie verboden middelen, waar ook cocaïne, xtc en heroïne onder vallen.

Wildgroei

Ondanks het verbod was er de afgelopen jaren een wildgroei aan aanbieders van ayahuasca. Meerdere deskundigen waarschuwen voor het gebruik ervan, omdat veel gebruikers negatieve ervaringen zouden hebben met het middel. Het gaat om klachten als angstaanvallen, paniekgevoelens en waanbeelden, maar ook ernstige hartritmestoornissen, die dodelijk kunnen aflopen.

Toch wordt het met enige regelmaat aangeboden, omdat het van oorsprong Zuid-Amerikaanse drankje in alternatieve kringen wordt gezien als reinigingsmiddel voor de geest. Dat komt doordat het tot nu toe in een soort grijs gebied viel voor wat betreft de handhaving.

Gedoogd

Juridisch wordt ayahuasca dus gezien als harddrugs, maar tegelijkertijd is het ook een cruciaal onderdeel van de van oorsprong Braziliaanse religie Santo Daime. Vanwege de vrijheid van godsdienst werd de handel in dat middel jarenlang gedoogd. Het was officieel verboden, maar dat verbod werd niet altijd gehandhaafd.

Dat veranderde toen het Openbaar Ministerie het Nederlandse Santio Daime-kerkgenootschap vorig jaar aanklaagde voor het vervoer, gebruik en bezit van ayahuasca. Het OM kreeg uiteindelijk in april dit jaar gelijk van het gerechtshof in Amsterdam. Het brouwsel is nu dus verboden.

Op 1 oktober uitspraak

Leden van de Santio Daime zijn wel nog naar de Hoge Raad gestapt. Die gaat nu kijken of het Hof van Amsterdam de juridische procedures goed heeft gevolgd. Op 1 oktober wordt in die zaak de uitspraak verwacht.

Of het in dit geval ayahuasca is dat de man na het healingritueel in IJzendijke fataal is geworden, moet dus nog blijken uit onderzoek. De 36-jarige man uit Terneuzen die het slachtoffer na de healingsessie naar het ziekenhuis in Oostburg heeft gebracht, is opgepakt en zit nog vast.

