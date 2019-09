Opening knooppunt Sloeweg misschien week vertraagd

Sloeweg (foto: Omroep Zeeland)

Projectmanager Thijs Gilde van de Sloeweg laat weten dat goede weersomstandigheden belangrijk zijn voor het asfalteren van de weg. "De weerberichten geven aan dat er veel regen aankomt dus we gaan komende dagen goed kijken of we de werkzaamheden dit weekend uit kunnen voeren. Zo niet, dan hebben we het weekend erop gepland om de laatste werkzaamheden uit te voeren."

Extra hinder

Als de afrondende werkzaamheden wel kunnen doorgaan, moet het verkeer rekening houden met hinder. Tot maandag 30 september is de Bernhardweg (N254) dicht vanaf afslag Vlissingen-Oost richting de tijdelijke rotonde op de Sloeweg (N62).

Morgen en overmorgen verwacht de provincie ernstige verkeershinder. Dan is de Sloeweg vanaf de tijdelijke rotonde naar de Westerscheldetunnel afgesloten. Verkeer vanuit Goes richting de tunnel moet omrijden via een tijdelijke rotonde bij de afslag Nieuwdorp en Europaweg-Oost. Verkeer vanuit Middelburg richting de tunnel wordt omgeleid via de Engelandweg, Europaweg-Noord en Europweg-Oost.

Het is nu niet duidelijk of de wegen komende dagen afgesloten zijn als de werkzaamheden een week uitgesteld worden. Kijk voor de meest actuele verkeersinformatie op www.sloeweg.nl.

