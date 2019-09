'Soms zit er zomaar een Rolex of een dure lamp tussen...'

De kringloop in Aagtekerke komt aan zijn spullen door mensen die hun overbodige voorwerpen zelf komen brengen. Ook komt een belangrijk deel uit ontruimingen van huizen. Dat gaat via de notaris wanneer een overledene geen familie meer heeft. Ook doet de familie soms zelf afstand van de boedel omdat er schulden zijn. De opbrengst van de verkochte spullen in Aagtekerke gaat naar de christelijke hulporganisatie Dorcas.

Waardevolle spullen

De vrijwilligers van de kringloop in Aagtekerke bekijken bij zo'n woningontruiming naar de staat van het huis en de inboedel. Zo kijken ze of er nog waardevolle spullen bij zitten die in de kringloop in Aagtekerke verkocht kunnen worden.

Aan de hand van die inschatting bepalen ze wat ze voor de ontruiming vragen. Soms gaat het om een ontruiming waarbij alles naar de stort moet. In dat geval worden de medewerkers van de kringloop betaald voor het afvoeren van de inboedel.

Rolex

Bij huisontruimingen komt er altijd eerst een veilingmeester aan te pas. Hij kijkt of er waardevolle spullen zijn die verkocht kunnen worden om bijvoorbeeld schulden af te lossen. Daarna mogen de vrijwilligers van de kringloop in Aagtekerke de woning inspecteren. Ze vinden soms bijzondere spullen. "De veilingmeester doet een grove schouw; wij doen alle laatjes open", zegt Kees Bosschaart. "We hebben op die manier wel eens een Rolex-horloge in een laatje gevonden.''

Bij een huisontruiming op het Bolwerk in Middelburg, stuitten de vrijwilligers van de kringloop op een grote lamp, opgebouwd uit kleine plastic kelkjes. "Wij vonden hem niet echt mooi, maar we hebben hem bij terugkomst op onze website gezet. Na een paar dagen regende het biedingen. De lamp heeft uiteindelijk 850 euro opgebracht, voor het goede doel uiteraard!"

Nieuwe vrijwilligers

De kringloop in Aagtekerke is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. "De vrijwilligers hier zijn toch allemaal ouderen", zegt Kees Bosschaart. "Het is moeilijk om aan nieuwe vrijwilligers te komen, omdat iedereen tegenwoordig werkt. Maar het is hier echt hartstikke leuk, dus mensen mogen zich bij mijn vrouw aanmelden als nieuwe vrijwilliger."

