Opnieuw grote zorgwinsten in Zeeland

Weerwerk in Goes waar mensen met een psychische beperking werken (foto: Omroep Zeeland)

In totaal staan er in Nederland 85 zorginstellingen op de lijst. De journalisten van Pointer vellen op hun website een hard oordeel over deze instellingen en ondernemingen die meer dan tien procent winst maken. "Mogelijk zijn deze winsten onrechtmatig tot stand gekomen. De jaarrekeningen van deze instellingen worden zelden gecontroleerd, waardoor aandeelhouders voor miljoenen euro's aan zorggeld aan zichzelf kunnen uitkeren."

Rittenborgh

Directeur Jacqueline de Winter van Zeeuws Woongenot (winst in 2018 was 18,2 procent) is heel open over de balans van haar instelling en je mag van haar ook de accountant onmiddellijk bellen. De Middelburgse Villa Rittenborgh, voor onder anderen demente bejaarden, wordt door Zeeuws Woongenot geëxploiteerd. De studio's in het stijlvolle, nieuwe gebouw zijn voor het hogere segment: 2.000 tot 3.000 euro huur per maand.

Villa Rittenborgh in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De Winter vindt niet dat ze in de verdachtenbank zit. "De bewoners zijn tevreden, de familie is tevreden en de medewerkers zijn tevreden", zegt ze. De exploitatie is gescheiden. Er is een deel 'huur en service' waar het gebouw en de maaltijden van betaald worden en daarop wordt inderdaad een commerciële winst geboekt. Daarnaast is er een deel 'zorg', die betaald wordt uit het PGB (persoonsgebonden budget) van de 21 bewoners. Woongenot heeft voor die zorg 24 FTE's in dienst. "Daarop wordt maar een heel kleine winst gemaakt", aldus de Winter.

Grens van 10 procent

De grens van tien procent maximale winst voor zorginstellingen werd in 2016 al toegepast door hoogleraar Accountancy Jeroen Suijs (destijds Tilburg University, nu Erasmus University Rotterdam) en hoogleraar Openbare Financiën Harrie Verbon (Tilburg). Voor Omroep Gelderland maakten zij een overzicht van zorginstellingen die ver boven die grens zitten. En vorig jaar schreven de onderzoeksjournalisten van Follow the Money al over thuiszorgorganisatie Anahid uit Almelo, waar zelfs 66,8 procent winst werd gemaakt. De Zeeuwse zorginstellingen op de lijst blijven daar wel onder.

In juni van dit jaar besteedde Omroep Zeeland ook al aandacht aan de zorgwinsten in Zeeland. Maar dan over 2017. Ook toen stonden Lentekind en Weerwerk op de lijst, die in 2018 respectievelijk 17,4 procent winst en 23,6 procent winst boekten.

Zorginstelling Lentekind in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Lentekind

Directeur Natasje Reebergen van Lentekind (orthopedagogisch dagcentrum in Middelburg) was toen niet te spreken over de publicatie: "Er staan zo veel foute uitspraken in. Wat mij als eerste opviel is dat de platforms melden onderzoek te hebben gedaan naar grootschalige zorgorganisaties, nou, dat zijn wij echt niet." Wel had Reebergen een verklaring voor het winstpercentage van Stichting Lentekind. "Wij zijn ontstaan uit donaties en vrijwilligers dus hebben daarmee in het begin heel veel kosten kunnen besparen. Daarmee hebben wij bijvoorbeeld ons gebouw al afbetaald, dus we hebben geen hypotheekkosten."

Weerwerk

Ook bij Weerwerk was men in juni ongelukkig met de vermelding. In Goes en Middelburg geeft Weerwerk dagbesteding en woonbegeleiding aan mensen met een psychiatrische beperking. "Als bedrijf proberen wij zuinig te zijn. Wij hebben geen dure auto's, het loon van de directeur-eigenaren ligt ver onder de Wet Normering Topinkomens", reageren eigenaren Marja van Rooij en Jan Houkamp via de mail.

"Wij zijn een klein, hardwerkend familiebedrijf met een platte organisatie, zonder dure management-tussenlaag." Weerwerk heeft uitgerekend op welk winstpercentage de organisatie komt wanneer de directie wel een topsalaris zou hebben. "Dan zouden we ruim onder de tien procent uitkomen. Het is daarom jammer dat wij nu als 'zorgcowboy' worden neergezet, terwijl we gewoon keihard werken."

