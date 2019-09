Alarmerend klimaatrapport: zeespiegel stijgt steeds sneller

Hoge golven bij jachthaven van Cadzand (foto: Pieter Kole uit Vlissingen)

Het is in korte tijd het derde rapport van het IPCC. Eind vorig jaar was er een rapport over de verschillen tussen 1,5 en 2 graden opwarming en een maand geleden publiceerde het panel een samenvatting van alle kennis over klimaat en landgebruik. Het nieuwe rapport is voor Zeeland belangrijk, omdat zeespiegelstijging onze provincie direct raakt.

Dijken en dammen

Het bouwen van dijken en dammen in de komende 80 jaar zou het risico op overstromingen als gevolg van zeespiegelstijgingen en stormvloeden honderd- tot duizendvoudig verminderen, schrijft het VN-klimaatpanel. Dat gaat dan wel wereldwijd honderden miljarden dollars per jaar kosten, voegt de IPCC daaraan toe.

De schatting van de IPCC is volgens meerdere Nederlandse onderzoeker nog te behoudend. De voorspelde zeespiegelstijging in dit nieuwe VN-rapport is namelijk veel lager dan die waar de Deltacommissaris een jaar geleden nog voor waarschuwde. Uit onderzoek van Deltares bleek toen dat de Nederlandse zeespiegel in 2100 zelfs tot drie meter zou kunnen stijgen als de opwarming van de aarde ongebreideld doorgaat.

Niet in tegenspraak

Volgens de Nederlandse wetenschappers die hebben meegewerkt aan het nieuwe IPCC-onderzoek zijn de cijfers van het IPCC-rapport en het onderzoek van Deltares niet met elkaar in tegenspraak. De kennis over de enorme ijskappen en hun invloed op de zeespiegelstijging is nog niet voldoende uitgekristalliseerd om die hogere Nederlandse cijfers nu al over te nemen, zeggen ze tegen de NOS.

De N57 over de Oosterscheldekering wordt drie nachten afgesloten (foto: Omroep Zeeland)

Instanties als het Waterschap en Rijkswaterstaat gaan, net als het IPCC, vooralsnog uit van een zeespiegelstijging van 1 meter tot het jaar 2100, die ze met maatregelen als dijkverhoging denken te kunnen ondervangen. Het lijkt er dus op dat wij onze voeten nog wel droog zullen houden, maar of dat ook voor onze kinderen en kleinkinderen geldt is nog maar de vraag.

Zelfversterkend effect

Het is namelijk vooral de periode daarna die veel wetenschappers zorgen baart. Zij zien het scenario dichterbij komen dat na het jaar 2100 de ijskap van de Zuidpool gaat smelten en zo een zelfversterkend effect creëert dat ervoor zorgt dat de aarde steeds sneller opwarmt, waardoor ook de zeespiegelstijging drastisch toeneemt.

Meerdere Nederlandse wetenschappers hebben al geopperd dat als we met het verhogen van de dijken niet meer kunnen opboksen tegen de zeespiegelstijging, het een idee is om dunbevolkte en laaggelegen gebieden over te geven aan het water. Dat zou het einde van Zeeland betekenen, aangezien onze provincie grotendeels onder de zeespiegel ligt.

Boze reacties

Dat scenario leidt steevast tot boze reacties van inwoners van Zeeland. Dat gebeurde ook na de recente uitzending van het televisieprogramma VPRO Tegenlicht waarin dit idee opnieuw ten berde werd gebracht door TU Delft-onderzoeker Geert van der Meulen.

