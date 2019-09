Drie mannen aangehouden voor dood na healingsessie IJzendijke

De auto waarmee de man van IJzendijke naar het ziekenhuis in Oostburg werd gebracht. (foto: HV Zeeland)

Het OM wil nog niks zeggen over de identiteit van de mannen. "We hebben nog geen idee wat er gebeurd is", zegt een woordvoerder. "Het kan ook zijn dat de man overleden is door een zwak hart." Onderzoek moet uitwijzen wat er precies gebeurd is. Vannacht heeft de politie al sporenonderzoek gedaan bij het ziekenhuis in Oostburg en bij een pand in de omgeving van IJzendijke.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt, wel meldde het OM dat hij uit Nederland komt en dat er op zijn lichaam sectie zal worden gepleegd. "Die procedure is vandaag opgestart."

Wat is er gebeurd?

De man werd vannacht om 3.00 uur in een personenauto naar het ziekenhuis in Oostburg gebracht. Het slachtoffer is daar gereanimeerd en met een traumahelikopter naar Gent gebracht. Daar overleed hij vanochtend. De man is volgens de politie mogelijk onwel geworden na een healingsessie in IJzendijke, waarbij hallucinerende middelen gebruikt zouden zijn.

Healing en hallucinerende middelen Healing is een overkoepelende term in de alternatieve geneeswijzen, waar bijvoorbeeld rituele behandelmethoden als reiki en magnetiseren ook onder vallen. Onder de term healing valt dus een breed scala aan alternatieve geneeswijzen. Om welke variant van healing het hier gaat en welke hallucinerende middelen mogelijk gebruikt zijn, is nog onbekend.

Lees ook: