Een week na mysterieus getril rondom Oosterschelde, dit is wat we tot nu toe weten

Kaart van meldingen en meting mysterieuze trilling (foto: Omroep Zeeland)

Het is echt. Op de eerste getuigenissen van Zeeuwen die het getril hadden meegemaakt werd nog een beetje gekscherend en schamper gereageerd. Maar het is wel degelijk gebeurd. Niet alleen hebben we de ooggetuigenverslagen van tientallen mensen die het gezien en gevoeld hebben, het is ook op metingen vastgelegd.

Geen seismometers in onze provincie

Het KNMI, dat in Nederland verantwoordelijk is voor alle seismologische metingen, heeft weliswaar geen seismometers in onze provincie, waarmee trillingen worden gemeten, maar de seismometers net buiten de provincie, zoals die bij Hoek van Holland, laten wel een minieme trilling zien in de meetresultaten. Bovendien, zo bleek afgelopen weekend, is de trilling ook vastgelegd door de privé-seismometer van seismoloog Marchal van Lare uit Oostburg.

Meting van mysterieuze trilling door amateur-seismoloog uit Oostburg (foto: Marchal van Lare uit Oostburg)

Het staat dus buiten kijf dat het getril echt is, maar waardoor wordt het veroorzaakt? Dat is natuurlijk de grote vraag, die wij de afgelopen week hebben geprobeerd te beantwoorden, maar wat we tot nu toe vooral hebben achterhaald is wat het niet heeft veroorzaakt.

1. Geen aardbeving

Veel van de mensen die een halve minuut lang hun schuttingen en rolgordijnen zagen trillen, dachten dat het om een aardbeving ging. Dat is uitgesloten, zegt het KNMI. Niet alleen zou een aardbeving de seismometers net buiten de provincie veel verder doen uitslaan, omdat aardbevingen nogal doortrillen in de grond, ook het patroon van de meting in Oostburg ziet er volgens het KNMI anders uit dan bij een aardbeving. Die kunnen we afstrepen dus.

2. Geen straaljager

Meerdere mensen hebben bij ons geopperd dat het zou kunnen gaan om straaljagers die door de geluidsbarrière gaan. Navraag bij het ministerie van Defensie en bij de vliegbasis Woensdrecht leert dat dit niet het geval is. Er waren op dat moment geen vliegtuigen in de wijde omtrek van de plek waar de trillingen gevoeld zijn die harder kunnen vliegen dan het geluid.

3. Geen vrachtwagen

In eerste instantie, toen nog niet helemaal duidelijk was op welke schaal het getril gevoeld werd, waren er nog veel mensen die zich afvroegen of het niet gewoon een zwaar geladen vrachtwagen was die voorbij kwam denderen. Al snel werd echter door de schaal van het gebied van waaruit meldingen binnenkwamen duidelijk dat er geen vrachtwagens bestaan die op zo'n grote schaal trillingen veroorzaken.

4. Geen ontplofte munitie

Een andere suggestie die meerdere malen binnenkwam, is dat het zou kunnen gaan om een explosief die spontaan tot ontploffing is gekomen in de Oosterschelde. Dat komt overeen met de verspreiding van de meldingen en er liggen daar inderdaad explosieven, met name uit de Tweede Wereldoorlog. Maar volgens Rijkswaterstaat is het uitgesloten dat de trillingen door een dergelijke ontploffing veroorzaakt zijn.

Een explosie die in zo'n groot gebied merkbaar zou zijn, zou namelijk ook door schippers op het water opgemerkt zijn en die zouden dat gemeld hebben als dat het geval was. Bovendien zou zo'n grote explosie een behoorlijke waterkolom hebben veroorzaakt en dat zou op dat tijdstip niet onopgemerkt blijven. Ontploffende munitie kan dus volgens Rijkswaterstaat absoluut niet de trillingen veroorzaakt hebben.

5. Niet de calamiteitenoefening op de Westerschelde

Er werd ook als mogelijke verklaring geopperd dat er op dat moment een oefening gaande was van Nederlandse en Belgische hulpdiensten op de Westerschelde. Er werd geoefend in het opruimen van een fictieve olielekkage. Er waren meerdere schepen en een vliegtuig van de Kustwacht bij betrokken.

Maar volgens de Veiligheidsregio Zeeland is uitgesloten dat die oefening het getril heeft veroorzaakt. Het Kustwacht-vliegtuig vloog niet laag genoeg en produceert bovendien lang niet genoeg lawaai om het getril te verklaren. En de schepen produceerden al helemaal niet genoeg geluid en trillingen.

6. Dow was het ook niet

Meerdere mensen hebben ook op chemiebedrijf Dow in Terneuzen gewezen als de mogelijke veroorzaker, ook omdat het bedrijf onlangs omwonenden waarschuwde dat er door affakkelen gebrom hoorbaar kan zijn. Dit is echter alleen in de directe omgeving te horen en kan onmogelijk zo'n hard getril veroorzaken, laat staan dat het tot op Schouwen-Duiveland merkbaar zou zijn.

7. Ufo's?

Alle voor de hand liggende oorzaken zijn dus ontkracht. Maar wat is het dan wel? Er is nog een zesde potentiële oorzaak die veel genoemd wordt: ufo's, niet geïdentificeerde vliegende objecten dus. Van buitenaardse wezens tot geheime experimentele militaire vliegtuigen, de geruchten over ufo's doen wereldwijd de ronde. Vaak worden die verhalen weggezet als onzinnige complottheorieën, maar wie weet...

