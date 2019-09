'Thriller over Zoutelande verkoopt als een tierelier'

Mireille Nagelmakers van 't Boekenhuisje in Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

Bij 't Boekenhuisje in Zoutelande zijn in twee dagen meer dan vijftig exemplaren verkocht. "Ook van mensen uit het dorp, die willen het gewoon in de kast hebben staan", aldus Mireille Nagelmakers, die inmiddels al boeken heeft bijbesteld. "Normaal gesproken verkopen we niet zo veel boeken, maar nu gaat het echt hard. Ik denk dat dat ook te maken heeft met de populariteit van Zoutelande."

Ook in andere Zeeuwse boekwinkels loopt het boek goed. In de Drvkkery in Middelburg staat het boek in de Top 10 van bestverkochte boeken. En Manda Heddema van De Koperen Tuin in Goes zegt dat vooral vandaag de verkoop goed op gang gekomen is. Ze verwacht er veel van, laat ze weten. "Alleen jammer dat het boek niet in de vakantie verschenen is. Voor de toeristen was het ook een mooi boek geweest."

Mireille Nagelmakers kan het aanblijvende succes van Zoutelande wel verklaren. "Het is hier mooi. Het strand is echt fijn, het is rustig en gewoon fijn wonen." Terwijl ze het zegt trekt een bui over en wordt het rustiger op straat. Het zand op het strand wordt nat, net als beschreven staat in de eerste bladzijde van het boek:

Rechercheur Suzanne de Nooijer liep met snelle passen over het strand. De zee had zich teruggetrokken, maar het zand was nog nat. Ze vorderde snel. Het was warm, de zon was al uren geleden opgekomen.

Het boek Zoutelande gaat als warme broodjes over de toonbank