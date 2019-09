Sensationele zege GOES in KNVB Beker

Silvolde-keeper Marco Olthuis redt voordat Sylvio Hage van GOES gevaarlijk kan worden (foto: Orange Pictures)

De wedstrijd begon al gelijk spectaculair want al in de tweede minuut kreeg Silvolde een kans, maar het was buitenspel. Aan de andere kant ging Tim de Winter alleen op de keeper af. De bal kwam daarna bij aanvoerder Ruben Hollemans, maar zijn inzet werd uit het doel gekopt.

Tawfik afgetroefd

De openingsfase was voor Silvolde, daarna werd GOES sterker. Toch kwam Silvolde op voorsprong. Wouter Blasman troefde Sherief Tawfik en zette hoofdklasser uit Gelderland op 1-0. Dat was ook de ruststand.

GOES en Silvolde zijn geen onbekenden voor elkaar, want beide clubs stonden in juni 2018 in de halve finales van de nacompetitie om promotie naar de Derde Divisie tegenover elkaar. Toen was GOES over twee wedstrijden de beste.

Jagen

De tweede helft was nog geen twee minuten oud toen Wouter Blasman bijna zijn tweede doelpunt van de avond maakte, maar zijn kopbal werd gered door Brian Meulmeester.

GOES viel daarna aan, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Jorik te Kaat verdubbelde de score van Silvolde. GOES bleef jagen op de gelijkmaker.

Druk

Sylvio Hage zorgde na een mooie individuele actie voor de aansluitingstreffer waarna GOES door bleef drukken. Dat resulteerde in de slotfase tot de gelijkmaker van Hiep Nguyen en in de derde minuut van de extra tijd werd Steve Schalkwijk de matchwinner nadat hij een strafschop benutte. De penalty werd gegeven omdat Daniel Wissel was neergehaald.

Trainer Ruud Pennings was zeer tevreden. "Petje af voor de jongens, want ze hebben een enorme strijdlust geleverd. Ook wel fijn dat we geen verlenging meer hoefden te spelen", aldus de coach.

SC Cambuur

GOES plaatst zich hiermee voor de eerste ronde van het hoofdtoernooi. Daarin speelt het op dinsdag 29 oktober thuis tegen SC Cambuur.

Scoreverloop

1-0 Wouter Blasman (35)

2-0 Jorik te Kaat (55)

2-1 Sylvio Hage (65)

2-2 Hiep Nguyen (85)

2-3 Steve Schalkwijk (90+3/pen)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Sherief Tawfik, Ruben Hollemans, Jarreau Manuhuwa, Jop Dekker, Hiep Nguyen, Tim de Winter (Ralph de Kok/90+4), Sylvio Hage, Daniel Wissel, Remon de Vlieger (Steve Schalkwijk/46)

Later vanavond kun je een samenvatting en reacties bekijken van Silvolde-GOES op deze site.