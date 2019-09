Nooit meer naast heggenschaar grijpen bij Landschapsbeheer Zeeland

Sandra Dobbelaar, projectleider digitalisering, wijst op een werkbank. "Daar lagen de briefjes met reserveringen. De deuren staan open en het waait hier best wel flink door, dus het kwam wel eens voor dat er een briefje wegwaaide. Dan stond er iemand voor een dichte deur, of ze kwamen aan en de spullen lagen niet klaar. Dat was niet handig, dus het was hard nodig om het systeem te digitaliseren."

SLZ is een vrijwilligersorganisatie. Samen met boeren, grondeigenaren en overheden werken 3.000 vrijwilligers ruim 45.000 uur per jaar aan beheer, herstel en ontwikkeling van natuur en landschap in Zeeland.

Gedeputeerde Anita Pijpelink heeft de eer om als eerste een reservering te maken met het nieuwe systeem. Na een paar vragen te hebben gesteld en even goed te hebben gekeken naar het lijstje, lukt het haar om de benodigde spullen te bestellen. "Het is echt makkelijk! En als ik het kan, kan iedereen ermee werken!"

Gedeputeerde Anita Pijpelink maakt een reservering op het nieuwe systeem (foto: Omroep Zeeland)

Ruim 3.100 vrijwilligers lenen jaarlijks gereedschap uit de werkplaatsen van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Door de oude manier van werken kon er niet worden uitgebreid, maar door dat na de invoering van het nieuwe systeem niet alleen het reserveren efficiënter is geworden, maar ook alle beschikbare spullen zijn geteld en geregistreerd, is uitbreiding nu wel weer mogelijk. "Maar eerst gaan we het nieuwe systeem nog testen", aldus Sandra Dobbelaar. Na een korte testperiode worden, waar nodig, nog aanpassingen gemaakt en dan is het de bedoeling dat het systeem in november echt in gebruik wordt genomen.