Zeeland wordt wakker: hoogspanningslijn, mijlpaal Waterdunen en Zoutelande vliegt de winkels uit

De oude en nieuwe hoogspanningsmasten bij Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Boeren gecompenseerd voor hoogspanningslijn

Netwerkbeheerder Tennet betaalt landeigenaren een vergoeding voor de komst van de nieuwe hoogspanningslijn tussen Borssele en Rilland. De vergoeding wordt aan 207 grondeigenaren gegeven en is bedoeld voor eigenaren waar de lijn overheen loopt en eigenaren die een mast op hun kavel krijgen.

Natuurgebied Waterdunen bij Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Mijlpaal in Waterdunen

Vandaag een belangrijke dag in het project Waterdunen: de officiële opening van de eerste getijdenduiker. De duiker regelt het in- en uitstromen van zout water in het gebied. De opening is een mijlpaal in Waterdunen, dat met zilte natuur net achter de dijk tussen Groede en Breskens een toeristische trekpleister moet worden.

Het boek Zoutelande (foto: Omroep Zeeland)

'En dan zitten we hier...'

Na het liedje is er nu ook het boek 'Zoutelande'. Een literaire thriller die zich afspeelt in het kustdorp. Het boek was gisteren voor het eerst te verkrijgen en vliegt de winkels uit.

Lees ook:

De auto waarmee de man van IJzendijke naar het ziekenhuis in Oostburg werd gebracht. (foto: HV Zeeland)

Nog twee mannen aangehouden voor dood na healingsessie

In de zaak van de man die gisteren overleed, vermoedelijk nadat hij een healingsessie in IJzendijke bijwoonde, zijn inmiddels drie mannen aangehouden. Een 36-jarige man uit Terneuzen, die bij het slachtoffer was toen die bij het ziekenhuis in Oostburg werd afgezet, zat al vast. Gisteravond maakte het Openbaar Ministerie bekend nog twee mannen te hebben aangehouden.

Lees ook:

Boten in de haven bij Neeltje Jans. (foto: Larysa van der Poel)

Het weer

Vandaag trekt een groot regengebied over de provincie. Het is daardoor bewolkt en het kan flink plenzen. Het wordt 19 graden, vanavond trekt de meeste regen naar het oosten weg. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.