Tennet compenseert boeren voor nieuwe hoogspanningslijn

Een van de grondeigenaren is Wim Kees Kloet uit Rilland. Over zijn erf en een deel van de landbouwgrond naast zijn woning komt de hoogspanningslijn te lopen. Op een stuk land waar Kloet al een oude mast heeft staan, komt straks een tweede bij. Met de ondertekening zegt hij voor altijd toe dat de lijn over zijn land mag lopen en hij tekende ook voor de extra mast en de toegang ernaartoe.

Land is moeilijker te bewerken

Door de nieuwe mast komt er een stuk land tussen twee hoogspanningsmasten te liggen. Dat stuk is moeilijker te bewerken voor de boer. "Met de grote machines van tegenwoordig is het lastiger manoeuvreren tussen de twee masten. Mede daardoor kan ik er ook minder gewassen op telen, wat automatisch leidt tot een lagere opbrengst. Wij zijn daarom blij met de vergoeding", zegt Kloet.

De plek waar de nieuwe hoogspanningsmast bij de familie Kloet moet komen (foto: Omroep Zeeland)

Aan het zetten van de handtekening ging jaren onderhandelen vooraf. Daarom is Kloet blij dat dit hoofdstuk afgesloten is. "Je vraagt er niet om om je hierin te verdiepen. Maar het ministerie van Economische Zaken heeft hiertoe opdracht gegeven. Het is iets voor algemeen nut. Als boer kost het je uiteindelijk geld, dus daar wil je dan wel over onderhandelen. Het is een taaie aangelegenheid om alle afspraken goed te doen, dus het is plezierig dat het achter de rug is."

Bij Rilland staan op het terrein van Tennet zelf al een aantal van die nieuwe masten. Wanneer de mast op het perceel van Kloet komt te staan is nog niet duidelijk. De landeigenaar verwacht zelfs ergens volgend jaar.