Officieel zout water in Waterdunen maar niet iedereen is blij

De Provincie is trots op het nieuwe natuurgebied tussen Breskens en Groede, maar er waren ook minder blije gezichten; tegenstanders van ontpoldering hielden een stil protest.

De opening is een mijlpaal in een veelbesproken proces dat ruim 10 jaar geleden begon en tot nu toe zo'n kleine 80 miljoen kostte. Er waren de nodige tegenslagen, ook financieel, die voor vertraging zorgden.

Testfase

En al werd de officiële opening vandaag gevierd met bubbels, voorlopig werkt de duiker nog niet op volle toeren. Tot eind dit jaar is er een test- en inregelfase. Uiteindelijk wordt de inlaat automatisch bediend.

Via de getijdenduiker stroomt het water Waterdunen in en uit (foto: Omroep Zeeland)

De natte natuur die op deze manier ontstaat telt mee in het veelbesproken natuurherstel van de Westerschelde. Want Waterdunen is na 't Zwin de tweede plek in de Westerscheldemonding waar ontpolderd is.

Protesten tegen opofferen van landbouwgrond

Juist dat opofferen van landbouwgrond leidde in het verleden tot veel protesten, tot aan de Raad van State toe. En ook vandaag lieten leden van de actiecomités Vrienden van Waterdunen NEE en Red onze Polders zich nog zien.

Waterdunen is een Deltawerk waar dijkverzwaring, natuur- en recreatie samen gaan. De Provincie noemt het een 'uniek gebied in Nederland en daarbuiten'. Al heel lang is het gebied bij Breskens een hotspot voor trekvogels.

'Walhalla voor vogels'

Volgens vogelkenners zal het nieuwe binnendijkse schorren-, slikken- en krekengebied van Waterdunen nog meer vogelsoorten trekken. Er wordt zelfs gesproken van een 'walhalla voor vogels'.

En daar komen dan weer veel natuurliefhebbers op af, die er mogelijk ook willen overnachten in het hotel of een vakantiehuisje. Het is de bedoeling dat er in het gebied 400 vakantiehuisje worden gebouwd. Ook moet er nog een duincamping komen.

In het binnendijkse krekengebied komen ook vakantiehuisjes (foto: Omroep Zeeland)

Waterdunen blijft tot eind dit jaar gesloten voor publiek. Op 28 september is er open dag met rondleidingen door het gebied.

