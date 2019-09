Honderden e-mailadressen van werkzoekenden bij Orionis openbaar

Volgens waarnemend directeur Peter Dingemanse had dit nooit mogen gebeuren: ''Wij hebben deze vacaturekrant naar een heleboel groepen van 200 ontvangers gestuurd. Bij drie groepen is het helaas misgegaan en zijn de e-mailadressen in het verkeerde vakje geplaatst. Normaal plaatsen we de adressen namelijk in de 'bcc', waardoor de e-mailadressen niet voor iedereen zichtbaar zijn. Deze adressen zijn helaas in het 'aan' vak geplaatst. Een slordigheidsfoutje, zo kun je het wel noemen.''

Het lek wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aangezien zij jaarlijks duizenden meldingen van lekken krijgen is het nog onduidelijk of het datalek verder onderzocht gaat worden. Dingemanse verwacht er niet veel van. ''De Autoriteit Persoonsgegevens houdt zich doorgaans bezig met veel grotere datalekken met veel meer gegevens. Ik verwacht niet dat ze dit datalek uitgebreid gaan onderzoeken, maar wij zijn verplicht dit te melden.''

In de eerste helft van 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bijna 12.000 meldingen gehad van datalekken. De meeste meldingen komen uit de zorg en de financiële sector. Of een datalek verder wordt onderzocht is afhankelijk van hoe groot het lek is en welke gegevens er zijn vrijgekomen.

Alle ontvangers van de mail zijn gevraagd de mail niet te openen en per direct te verwijderen. De vacaturekrant hebben zij in een andere mail alsnog ontvangen. Om in de toekomst dit soort slordigheidsfouten te voorkomen, gaat Orionis vanaf nu werken met een e-mailprogramma dat de e-mailadressen automatisch afschermt. In het programma waar Orionis nu nog mee werkt moet dat handmatig worden gedaan.