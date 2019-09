Lessen volgen in Heinkenszand kan nu ook in de frisse buitenlucht

De 11-jarige Tijn van 't Westeinde is eerder dit jaar benoemd tot één van de vier kinderdirecteuren van groene schoolpleinen Zeeland en kreeg bij deze aanstelling een cheque van 1500 euro om zijn schoolplein groener te maken. De school heeft in overleg met Tijn ervoor gekozen om het bedrag te investeren in een buitenleslokaal. "De temperatuur kan in sommige lokalen bij warm weer flink oplopen en dan is het wel prettig als we buiten kunnen werken", zegt juf Alicia Minderhout.

Tijn van 't Westeinde heeft voorlopig nog even binnen les, maar kan niet wachten om het buitenleslokaal uit te proberen. (foto: Omroep Zeeland)

De picknickbanken bieden ruimte voor dertig leerlingen en dat is volgens Tijn precies genoeg. "Elke klas op deze school heeft dertig of minder kinderen in de groep zitten dus dan hoeft niemand op de grond te zitten", zegt Tijn.

Kinderen gaan voor

Buiten de lestijden mogen de leerkrachten ook gebruik maken van de banken. "De docenten mogen er ook lunchen of vergaderen, maar niet als de kinderen erop zitten want die gaan voor", aldus Tijn.