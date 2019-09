Restaureren kan je leren (in Goes)

De Oostkerk in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Dooge werkt al dertien jaar als werkvoorbereider bij Boogert. Hij vindt het leuk om weer in de schoolbanken te zitten. "Je bent toch een soort vakidioot. Hier merk je dat andere mensen net zo zijn als jij, ze houden van monumenten en zijn trots op het werk dat ze doen. We hebben al foto's zitten vergelijken van wat we allemaal hebben gemaakt en opgeknapt."

Ook heeft Dooge een zwak voor monumenten. "Het is een stuk geschiedenis. Als je eraan werkt zie je het vakmanschap van honderden jaren geleden. Wanneer we dat in ere kunnen herstellen, kunnen toekomstige generaties er ook nog van leren."

Een monumentaal pand (foto: OZ)

Het heeft ruim twee jaar gekost om de opleiding naar Zeeland te krijgen. John Akkermans zit te glimmen deze eerste schooldag. "Het is heel belangrijk voor Zeeland dat we zo'n opleiding hebben, want we hebben veel monumenten. De mensen die de lessen volgen, werken hier. De dichtstbijzijnde opleiding was in Breda, dat is niet te doen."

Op de specialistische opleiding van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen leren studenten om monumenten op verantwoorde wijze, naar de ERM-richtlijnen, monumenten te restaureren en onderhouden. De studenten komen een middag en avond per week naar Goes voor de lessen en kunnen aan het einde van het schooljaar een certificaat op MBO-4-niveau halen. De cursus wordt verzorgd door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.

Ook leraar John van den Heuvel heeft naar deze dag uitgekeken. "Het is prachtig om kennis over te dragen aan een enthousiaste groep leerlingen." De leerlingen krijgen 36 weken les. "Vooral theorie. Natuurlijk krijgen ze ook wel wat praktijkopdrachten en gaan we soms een stad in om monumentale panden te bekijken, maar het gaat vooral om de kennis die nodig is om dit werk goed te doen."

Het klaslokaal in Goes (foto: Omroep Zeeland)