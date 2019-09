Help mee en lokaliseer die bromtonen

Koelsystemen op het dak kunnen brommen (foto: Omroep Zeeland)

Deze bromtonen kunnen mensen tot wanhoop drijven, omdat die ze uit hun slaap houden en de herkomst vaak moeilijk te achterhalen is. Dat bleek al in juni, toen Omroep Zeeland de uitkomsten van een onderzoek door het RIVM publiceerde. "Het is vooral 's nachts dat ik het geluid goed kan horen. En op zondag, want dan is het ook altijd wat stiller in de omgeving", zei Trudy van der Bent uit Terneuzen.

Enquête

Maar Van der Bent weet niet waar die geluiden vandaan komen. De gemeentelijke ambtenaar die kwam luisteren hoorde niets. Maar wanneer méér mensen in een straat dezelfde klachten hebben is de bron misschien wel aan te wijzen. Klik daarom op deze link om de enquête in te vullen. Samengevat: wáár hoor je die bromtoon en wanneer?

Vrachtwagen

Veel klagers omschrijven het als een constant, dreunend geluid, alsof er een vrachtwagen stationair draait voor de deur of dat er ergens een aggregaat aanstaat. Veel van de klagers voelen de geluidstrillingen ook in hun lichaam. Maar bij het RIVM-onderzoek kwamen kwamen geen specifieke plaatsen in beeld. Met dit onderzoek, samen met de andere regionale omroepen en de NOS, wil Omroep Zeeland die bromtonen gaan lokaliseren.

In sommige gebieden in Nederland komen al jaren dit soort klachten voor, zoals in Zuidhorn in de provincie Groningen en Zutphen en Nijmegen in de provincie Gelderland. Er bestaan vermoedens dat de bromtoon veroorzaakt kan worden door warmtepompen en dus dat het aantal klachten alleen maar zal groeien. Maar ook snelwegen met het speciale soort asfalt ZOAB veroorzaken vermoedelijk laagfrequente geluidsoverlast. Daarom willen Omroep Zeeland en de NOS graag weten wáár in Nederland mensen last hebben dit laagfrequent geluid.

