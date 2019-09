Files op wegen richting Westerscheldetunnel door werkzaamheden aan nieuw knooppunt

Files om wegen naar Westerscheldetunnel (foto: Sander Goudswaard)

Een automobilist in de file op de Europaweg heeft een vermoeden hoe het verkeer er zo vast kan staan. "Er geen verkeersregelaars op de rotonde waar het verkeer uit Middelburg en Goes samenkomen. Doordat het verkeer uit Goes eerder op de rotonde kan komen, kan het verkeer uit Middelburg moeilijk invoegen."

Een andere automobilist denkt dat bedrijven op Vlissingen er hinder van ondervinden. "Het staat zo vast, er kan geen vrachtwagen naar de bedrijven op Vlissingen-Oost komen." Op de Facebookpagina van Omroep Zeeland reageert iemand die vanaf 7.15 uur in de file staat. "Geen vijftig minuten vertraging, maar inmiddels 70 minuten en het einde is nog niet in zicht."

Vertraging in avondspits

De provincie waarschuwde vorige week al voor ernstige verkeershinder. Vanwege de laatste werkzaamheden aan het knooppunt is de Sloeweg vanaf de tijdelijke rotonde naar de Westerscheldetunnel afgesloten. Verkeer vanuit Goes richting de tunnel moet omrijden via een tijdelijke rotonde bij de afslag Nieuwdorp en Europaweg-Oost. Verkeer vanuit Middelburg richting de tunnel wordt omgeleid via de Engelandweg, Europweg-Noord en Europaweg-Oost.

Marjolein van Ooijen die betrokken is bij het project zegt dat deze verkeershinder te verwachten was. "Maar deze hinder is echt nodig om de rotonde open te kunnen breken. We willen maandag open, deze werkzaamheden zijn vandaag en morgen echt nodig om open te kunnen." Later op de dag moet verkeer in de avondspits dan ook rekening houden met vertraging.

