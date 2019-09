Zeeuwse mosselsector probeert nu ook Praag te veroveren

De mosselen worden vanuit Yerseke door transportbedrijf Kotra naar het Duitse Keltenbach getransporteerd. Vanuit daar pakt het Tsjechische transportbedrijf Hopi het over en brengt het naar Praag. Het is een samenwerking die ervoor zorgt dat de Zeeuwse mosselbedrijven een nieuwe markt kunnen aanboren.

Daarom doen ze bijna allemaal Praag aan deze week. In de Tsjechische hoofdstad is de Prague Mussel Week gelanceerd waarin Tsjechen met korting mosselen kunnen eten. Toch is het niet zo dat de restaurants massaal meedoen. In Praag zijn er 5500 restaurants. Zo'n zeventig daarvan gaven vooraf aan interesse te hebben en uiteindelijk hebben er 33 daadwerkelijk mosselen via internet besteld.

'Op de kaart'

Dat niet meer bedrijven meedoen vindt Joost van Oord, werkzaam voor mosselbedrijf Krijn Verwijs, helemaal niet vreemd. Hij is deze week in de stad om restaurants aan te sporen mosselen af te nemen van zijn bedrijf. "Natuurlijk hadden we meer gehoopt maar je moet niet vergeten dat er veel restaurants zijn die mosselen nog niet eens op de kaart hadden staan. En dat is nu gelukt!"

Mosselsector probeert inwoners van Praag aan de Zeeuwse te mossels te krijgen (foto: Omroep Zeeland)

Ook Foudraine is, ondanks het uiteindelijk tegenvallende aantal deelnemende restaurants, tevreden. "Ik denk dat je daar gewoon drie tot vijf jaar voor moet nemen. Je bouwt het echt van nul af aan op. Als je dit consequent blijft doen dan ben ik er van overtuigd dat dit land net zo belangrijk kan worden als Nederland en België."

Tweede mosselweek

De sector hoopt volgend jaar in Praag een tweede mosselweek te organiseren. Ze zijn er naar eigen zeggen van overtuigd dat het aantal deelnemers van die tweede Tsjechische mosselweek dan ook flink zal toenemen ten opzichte van deze eerste editie.

Praag is niet de eerste plek in het buitenland waar de Zeeuwse mosselen gepromoot worden. Dat gebeurde eerder ook al in Hongkong. Of ze echt aanslaan in Praag en Hongkong zal de toekomst nog wijzen, maar de Zeeuwse mosselen gaan nu in ieder geval de hele wereld over.

