De kaarsen en bloemen die er al stonden zijn onder meer afkomstig van de belangstellenden uit de omgeving die aanwezig waren bij de uitvaart voor de vrouw. Zij gaven samen met burgemeester Jan Lonink van Terneuzen, medewerkers van politie en justitie en vertegenwoordigers van de kerk de naamloze vrouw in augustus haar voorlopig laatste rustplaats op de begraafplaats in Terneuzen.

Gedicht

Het grafmonument dat nu bij het graf geplaatst is, komt van een bedrijf uit Hardenberg dat het naar de uitvaartondernemer in Terneuzen heeft gestuurd. Op de plaat staat de tekst van een dichteres uit Hardenberg.

Gedenkplaat bij anoniem graf van in Westdorpe gevonden vrouw (foto: Omroep Zeeland)

De overleden vrouw werd in juni door een voorbijganger bij Westdorpe gevonden, achter een rietkraag bij het bosperceel in natuurgebied Canisvliet, vlakbij de grens met België. Nu meer dan drie maanden later is nog altijd niet bekend wie zij is.

Doodgeschoten

Haar levenloze lichaam was naakt toen ze werd gevonden en er lag niets in de omgeving van waaruit haar identiteit kon worden achterhaald. Wel duidelijk is de doodsoorzaak: uit sectie bleek dat ze is doodgeschoten.

De politie heeft herhaaldelijk getuigenoproepen gedaan, maar dat had tot nu toe nog niet het gewenste effect. Ook het tonen van foto's van de overleden vrouw en een tekening van hoe zij er waarschijnlijk uitzag toen zij nog leefde hebben nog niet geleid tot het achterhalen van haar identiteit.

Herbegraven in een niet-naamloos graf

Desondanks blijft de politie proberen om te achterhalen wie zij was. Burgemeester Lonink sprak bij de uitvaart al de hoop uit dat haar identiteit alsnog achterhaald wordt, zodat haar nabestaanden haar uiteindelijk kunnen herbegraven in een niet-naamloos graf.

Tot die tijd heeft ze dan wel geen grafsteen, maar wél een gedenkplaat. Want ze mag dan naamloos zijn, ze wordt niet zomaar zonder slag of stoot overgelaten aan de vergetelheid.

