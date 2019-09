'Zeeuws-Vlaanderen kan volgend jaar internationale school hebben'

Vooral bij internationale bedrijven Dow en Yara werken veel buitenlandse ouders (foto: Omroep Zeeland)

Uit een rapport van onder meer de Zeeuws-Vlaamse onderwijsgroep Perspecto - een bundeling van Zeeuws-Vlaamse lagere scholen - blijkt dat er een groeiend aantal buitenlandse kinderen is dat tijdelijk met hun ouders meekomt naar Zeeuws-Vlaanderen groeit. Er is dus zeker een markt is voor zo'n internationale basisschool, zegt fractievoorzitter François Babijn van de Partij voor Zeeland.

Francois Babijn over het belang van internationale school

Volgens de cijfers in het rapport ging het in 2017 al om minstens 650 kinderen tussen de 4 en 11 jaar. Het betreft kinderen van ouders die (tijdelijk) werken bij internationale bedrijven als Dow en Yara. Als de kinderen niet instromen in het Nederlandse onderwijs, gaan ze in de praktijk naar internationale scholen in Breda of Antwerpen. Volgens prognoses is het aantal van deze kinderen inmiddels gestegen naar 700.

Verdienen

"Ervaring leert dat de ouders van deze kinderen vaak flink in de buidel willen tasten voor het onderwijs aan hun kinderen, dus er valt geld te verdienen", stelt fractievoorzitter Babijn van de Partij voor Zeeland. "Daarnaast maakt zo'n voorziening de regio extra aantrekkelijk voor buitenlandse werknemers." Vanuit dat oogpunt wil ook het dagelijks provinciebestuur zeker meewerken aan de totstandkoming van een internationale basisschool in Zeeuws-Vlaanderen.

Dagelijks provinciebestuurder Jo-Annes de Bat weet dat de wens voor een internationale basisschool al langer bestaat in de regio. "In het voorjaar moeten we definitief vaststellen of er echt een markt is voor zo'n basisschool", zegt De Bat. Het provinciebestuur heeft daarvoor concrete cijfers nodig van bedrijven als Dow en Yara. "Het heeft geen zin om een internationale basisschool te starten, als de vraag over vijf jaar is ingezakt."

Snel

Maar als die behoefte er echt is, kan het volgens De Bat snel gaan. "Het is ook allemaal niet zo moeilijk. Wat heb je nodig: een schoolgebouw en docenten. Als we er dan de schouders onder zetten kan de school met ingang van volgend jaar september al gaan draaien."

De Bat: Zeeuws-Vlaanderen kan snel internationale school krijgen