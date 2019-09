Valpartij kost Shirin van Anrooij goede klassering op WK

Shirin van Anrooij na de finish van het WK wielrennen in Engeland (foto: ANP)

In de laatste meters van de wegwedstrijd bij de junioren in Harrogate (Engeland) reed Van Anrooij nog in kansrijke positie voor een medaille. "Een van de rensters kwam ten val en nam Shirin in haar val mee", vertelt zus Lindy van Anrooij.

Pijn

"Ze wordt nu onderzocht op een mogelijke hersenschudding, want haar helm is ook gebroken door de val. Shirin kwam met pijn over de finish." Eerder in de wedstrijd was Van Anrooij ook al gevallen.

Van Anrooij eindigde op de 44e plaats op 1.27' van Megan Jastrab uit de Verenigde Staten. Nederland won wel brons door de derde plaats van Lieke Nooijen, die in de sprint net geklopt werd.

Eerder deze week won Van Anrooij nog zilver bij het tijdrijden op het WK.

