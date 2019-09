GOES wil stijgende lijn doortrekken tegen ONS Sneek

Sherief Tawfik (links) in actie tegen Staphorst (foto: Orange Pictures)

GOES (voorlaatste) tegen ONS Sneek (laatste) is een duel in de onderste regionen. Toch spreekt trainer Ruud Pennings niet over een cruciale wedstrijd. "De benadering is hetzelfde als bij andere wedstrijden, we willen winnen."

Angst

De verliezer het duel komt op de (gedeelde) laatste plaats te staan. Zo stata Pennings er niet in. "Dat is een benadering vanuit angst en dat is nooit goed. Wij willen graag winnen en straks stabieler in de middenmoot staan."

De laatste twee duels, tegen Hoek en Silvolde, geven de trainer vertrouwen. "Ook tegen Hoek (6-1 nederlaag, red) hebben we kansen gekregen en tegen Silvolde ook. Die lijn moeten we doortrekken."

Derde Divisie A

stand 1. DVS'33 5-13 2. Harkemase Boys 5-13 3. Sparta Nijkerk 4-12 4. Hoek 5-12 16. GOES 5-3 17. ONS Sneek 4-2

Schorsing

GOES mist tegen ONS Sneek verdediger Sherief Tawfik die door de KNVB voor één duel geschorst is vanwege zijn rode kaart tegen Hoek.

Tim de Winter werd tegen Hoek ook uit het veld gestuurd, maar is niet geschorst. "Dat telt niet als rode kaart, maar als twee gele kaarten. Pas als hij vier of vijf gele kaarten heeft gekregen wordt hij geschorst. Nu nog niet", aldus Pennings.

Ook Jesse Bank (gezondheidsklachten) en Sjoerd Verhulst (langdurig geblesseerd) zijn niet inzetbaar.