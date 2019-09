Modeontwerper David Laport verovert de wereld, met Zeeland als inspiratiebron

Laport is deze dagen terug in de Zeeuwse modestad. Vanavond viert hij zijn eerste lustrum tijdens Goes Couture in de Grote Kerk. En dat doet hij, hoe kan het ook anders, met een grote modeshow.

Oma

"Het is fijn om weer terug te zijn in Goes. Ik heb veel herinneringen aan deze stad en hier is het eigenlijk allemaal begonnen. Mijn creativiteit ontwikkelde zich hier: mijn oma heeft mij alles geleerd. Zij was zo ontzettend creatief. Ze leerde mij omgaan met een naaimachine en door haar ben ik ook gaan tekenen en schilderen."

Laport heeft inmiddels tientallen modeshows op zijn naam staan, hij heeft zijn eigen atelier aan de Herengracht in Amsterdam en zijn kleding wordt gedragen door de grootste wereldsterren. "Maar ik ben er nog niet hoor. Er zijn nog zo veel dingen die ik wil doen."

David Laport in de Grote Kerk in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Laport haalt nog steeds zijn inspiratie uit zijn geboorteplaats. "Zeeland is thuiskomen. Ik kom hier tot rust. Ik haal hier mijn inspiratie: de wind, de zee, de natuur; alle bewegingen die je in Zeeland vindt, verwerk ik in mijn ontwerpen. Misschien wel bijna onbewust, maar ik denk dat, omdat ik hier ben opgegroeid, Zeeland toch altijd in mij zit."

Slapen? Dat doe ik morgen wel weer, als het af is" Modeontwerper David Laport

Laport besloot om na zijn middelbare school naar de theaterschool te gaan. Tijdens zijn stages kwam hij al veel in contact met de kunstwereld en mode. Daarna volgde de Goesenaar de modeopleiding aan de kunstacademie in Den Haag.

"Dat was pittig en het ging niet vanzelf", vertelt Laport over die periode. "We zijn met een klas van dertig man gestart aan de opleiding, maar uiteindelijk bleven we met z'n vijven over. Ik werkte soms dag en nacht om mijn ontwerpen af te krijgen."

'Een beetje geluk en heel hard werken'

Het was volgens Laport vooral hard aanpoten. "De ontwerpen die ik had gemaakt voor mijn afstudeerproject werden heel goed ontvangen. Met een beetje geluk en heel hard werken ben ik mij stapje voor stapje gaan ontwikkelen tot de ontwerper die ik nu ben. Slapen? Dat doe ik morgen wel weer, als het af is."

David Laport tijdens Amsterdam Fashion Week (foto: David Laport)

De ontwerper werkte eerder samen met het Amsterdams ballet en treedt steeds meer buiten 'de standaard modeshows'. "Ik wil al mijn creativiteit kwijt kunnen in mijn kleding, maar net zo goed in mijn shows. Één van de shows die mij het meest nog bijstaat is een show die ik in Artis in de onderwaterwereld gaf. En natuurlijk Amsterdam Fashion Week, waar de catwalk omringd was met pianovleugels."

Dromen

Maar, Laport blijft dromen. "Er valt nog zo veel te ontwikkelen. Ik zou mijn merk meer willen uitbreiden in het buitenland. Maar dat gaat stapje voor stapje. Ook zou ik nog eens zo'n show willen doen als met het Nederlands ballet, alleen dan groter: het Amerikaans ballet. De lijst met ambities stopt voorlopig nog niet hoor!"