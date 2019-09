Festivaldirecteur Rinus Meesen houdt wel van een zijpaadje

Het programma komt tot stand in samenspraak met Conrad van Alphen: "Conrad is een internationaal bekende dirigent. We hebben een goede samenwerking. Als hij met ideeën komt en ik kan het budgettair verantwoorden dan is dat weer een pareltje in het festival."

Legervoertuigen

Dit jaar besteedt het festival ook aandacht aan 75 jaar Vrijheid. Dat begon al met het concert op 31 augustus door de Marinierskapel en Noorse mariniers in het Scheldetheater. Bij de entree van de basiliek in Hulst zijn legervoertuigen neergezet. Het thema wordt verder inhoud gegeven door het Ataneres Ensemble dat belangrijke momenten van de twintigste eeuw verklankt in het stuk MMM (Music, Movies en More).



MMM Teaser - Ataneres Ensemble o.l.v. Erik Desimpelaere

Liefhebbers van symfonische muziek komen zoals altijd goed aan hun trekken: behalve het Sinfonieorchester Aachen, komen ook Budapest Symphony Orchestra Máv, Sinfonia Rotterdam XXL en de Bochumer Symphoniker naar Zeeuws-Vlaanderen.

Kleinere ensembles brengen muziek van Bach (Kölner Akademie), Mozart en Brahms (Concertgebouw Kamerorkest), en van Mendelssohn, Mahler, Stravinsky en Ravel (Ciconia Consort).

Solisten

Verspreid over het programma treden als solisten op de Russische pianisten Zlata Chochieva en Andreï Korobeinikov, en uit Nederland de sopraan Johannette Zomer en de jonge violiste Noa Wildschut.

Asya Fateyeva is soliste in het saxofoonconcert van Larsson op de slotavond op 18 oktober in het Scheldetheater met muziek van Skandinavische componisten, onder leiding van 'artist in residence' Conrad van Alphen.

Zijpaadjes

Verder slaat het festival twee muzikale zijpaadjes in op de zondagmiddagen met Eef van Breen Kwintet in de Mauritskerk in IJzendijke, en de 'kamermuziekhardrockband' ORBI in Porgy en Bess. Rinus Meesen: "Daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar. Dat zijn topmusici die rebelleren, omdat ze tot de achtergrondinstrumenten behoren. Het is klassiek, maar ook een stukje Metallica en Pink Floyd. Dat zijn die zijwegen die ik ook graag insla."

De concerten vinden plaats op verschillende locaties verspreid over Zeeuws-Vlaanderen. Kijk voor het volledige programma op de website van het festival.