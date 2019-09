Hoek-verdediger Van Leiden wellicht onder het mes

Van Leiden wordt met pijnlijke grimas op zijn gezicht van het veld gedragen (foto: Orange Pictures)

Van Leiden heeft al langer last van een onwillige schouder. Met name zijn linkerschouder is al meerdere keren uit de kom geschoten.

Ziekenhuis

Twee weken geleden ging het tegen Ter Leede ook mis met zijn rechterschouder. "Ik ben gisteren naar het ziekenhuis geweest voor een scan", vertelt Van Leiden.

"Toen heb ik gezegd dat ik ook links klachten heb gehad. Ze hebben maar gelijk een foto gemaakt. Toen kwam aan het licht dat ie kapot is."

Toekomst na het voetballen

Volgens Van Leiden zijn de problemen met zijn rechterschouder met fysiotherapie op te lossen. "Het advies is om mijn linkerschouder te laten opereren, maar dan is er wel een hersteltijd van drie maanden. Ik moet er even over nadenken, ook met het oog op mijn toekomst na het voetballen. Buiten het voetbal heb ik geen last. Na het weekend wil ik een beslissing nemen."

Derde Divisie A

stand 1. DVS'33 5-13 2. Harkemase Boys 5-13 3. Sparta Nijkerk 4-12 4. Hoek 5-12 8. VVSB 4-7

Hoek werd vorig seizoen door VVSB uitgeschakeld in de nacompetitie (foto: Orange Pictures)

Van Leiden komt dus voorlopig niet in actie voor Hoek, dat het morgen opneemt in Noordwijkerhout opneemt tegen VVSB, een oude bekende.

VVSB schakelde Hoek vorig seizoen uit in de nacompetitie voor promotie naar de Tweede Divisie. Zelf degradeerde VVSB naar de Derde Divisie door de finale van de nacompetitie te verliezen.

Moeilijke wedstrijd

Hoek verloor vorig seizoen twee keer (2-3 en 4-2) van VVSB. "Er zijn wel andere namen in die ploeg in vergelijking met vorig seizoen. Toch is het een ploeg met veel power. Een van de sterkste ploegen, denk ik", zegt Gevaert. "Ik verwacht een moeilijke uitwedstrijd."