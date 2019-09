Verdachte op vrije voeten in zaak healingdode IJzendijke

De auto waarmee de man van IJzendijke naar het ziekenhuis in Oostburg werd gebracht. (foto: HV Zeeland)

De politie meldde eerder dat het slachtoffer is overleden na het gebruik van hallucinogene middelen tijdens de healingceremonie. Het OM wil nog geen uitspraken doen over de doodsoorzaak.

Getoetst op rechtmatigheid

De rechter-commissaris heeft vandaag getoetst op rechtmatigheid van de inverzekeringstelling. Daarbij wordt gekeken of de aanhouding en inverzekeringstelling volgens de regels zijn verlopen. De twee organisatoren die nog vastzitten worden volgende week voorgeleid voor de rechter-commissaris. Dan moet worden bepaald of hun voorarrest wordt verlengd.

Van een van de drie verdachten is bekend dat het gaat om een 36-jarige inwoner van Terneuzen. Of hij een van de twee nog vastzittende organisatoren is, is onbekend. De identiteit van de andere twee aangehouden verdachten is niet vrijgegeven. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets naar buiten gebracht.

In beperkingen geplaatst

In eerste instantie communiceerde de politie over deze zaak, daarom werden de leeftijd en woonplaats van de eerste verdachte nog wel naar buiten gebracht, maar sinds alle drie de verdachten in beperkingen zijn geplaatst, voert het OM hierover het woord. Vanwege die opgelegde beperkingen zijn die gegevens van de andere twee verdachten niet naar buiten gebracht.

Het OM wil het bevestigen noch ontkennen, maar de healingceremonie vond hoogstwaarschijnlijk plaats op het terrein van het bedrijf Iboga Farm in IJzendijke. Op dat moment werd daar namelijk een zogenoemde Warrior Retreat gehouden.

In twee dagen zeven ceremonies

Tijdens het driedaagse Warrior Retreat op Iboga Farm bij IJzendijke worden in twee dagen en twee nachten zeven ceremonies gehouden met verschillende verdovende en hallucinogene middelen. De derde en laatste dag wordt gebruikt om bij te komen.

De gebruikte hallucinogene middelen komen uitsluitend uit natuurlijke bronnen. Zo wordt een stof uit het slijm van een kikker uit het Amazonegebied op met smeulende wierook aangebracht brandwonden gesmeerd, zodat de werkzame stoffen via het lymfestelsel opgenomen kunnen worden. Verder worden stoffen uit het slijm van een Amerikaanse paddensoort en uit meerdere plantensoorten gebruikt.

Verboden middelen

Het meest roemruchte middel is ayahuasca, een brouwsel van onder meer Zuid-Amerikaanse slingerplanten. Dat bevat de werkzame stof DMT, in de Opiumwet valt dat onder de zwaarste categorie verboden middelen, waar ook cocaïne, xtc en heroïne onder vallen. Die stof kan onder meer hartritmestoornissen veroorzaken.

Het ayahuascabrouwsel bevat de werkzame stof DMT en valt onder de harddrugs (foto: Terpsichore)

Desondanks is er een levendige handel in het middel. Het gehele Warrior Retreat bij Iboga Farm kost, inclusief eten, drinken en twee overnachtingen, 765 euro. Meerdere deskundigen hebben de afgelopen jaren al gewaarschuwd voor de wildgroei aan aanbieders van dergelijke ceremonies.

Laatste van de zeven ceremonies

Of de overleden man inderdaad om het leven kwam door de gebruikte middelen moet nog blijken uit onderzoek. Het is wel duidelijk dat de avond waarop het fout ging de laatste van de zeven Warrior Retreat-ceremonies op de planning stond: de psylohuasca-ceremonie.

Tijdens die ceremonie worden paddo's gebruikt, paddestoelen die de werkzame stof pysilisobine bevatten. Om het effect te maximaliseren wordt daarbij ook het zaad van Syrische wijnruit gebruikt, wat ervoor moet zorgen dat de pysilisobine uit de paddestoelen beter wordt opgenomen.

Geplande duur van vier tot zes uur

De start van die psylohuasca-ceremonie stond gepland voor dinsdagavond om 20.00 uur, met een geplande duur van vier tot zes uur. Zeven uur na de start van de ceremonie, om 03.00 uur 's nachts, werd het slachtoffer door de 36-jarige man uit Terneuzen naar het poliklinische locatie van ZorgSaam in Oostburg gebracht.

Auto voor de ingang van ziekenhuis in Oostburg (foto: HV Zeeland)

Dat is een kleine ziekenhuislocatie, waar patiënten terecht kunnen voor een medische consultatie of kleine behandelingen waar geen ziekenhuisopname voor nodig is. Het slachtoffer werd daar gereanimeerd. Hij werd vervolgens met een traumahelikopter naar het ziekenhuis van Gent gebracht. Uiteindelijk is hij in het ziekenhuis in Gent alsnog overleden.

Sporenonderzoek

De 36-jarige Terneuzenaar het slachtoffer naar het ziekenhuis bracht werd aangehouden. De politie heeft ook meteen die nacht twee plaatsen delict afgezet: één bij het ziekenhuis in Oostburg en één op het terrein van Iboga Farm. Daar heeft de politie sporenonderzoek uitgevoerd. Overdag werden de andere twee verdachten opgepakt.

Sporen worden veiliggesteld bij ziekenhuis in Oostburg (foto: HV Zeeland)

De verdachten en meerdere getuigen hebben volgens de politie tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Daarom zijn ze in beperkingen gesteld, om te voorkomen dat zij hun verklaringen op elkaar zouden afstemmen.

Alleen communicatie met advocaat toegestaan

Dat houdt in dat ze niet met elkaar over de zaak mogen praten. Alleen communicatie met hun advocaat is toegestaan. Zolang die opgelegde beperkingen voortduren, doen politie en justitie ook geen of bijna geen uitspraken over de zaak.

Hoe lang die beperkingen nog duren is niet bekend. De doodsoorzaak moet blijven uit de sectie op het lichaam. Wanneer de uitslag van dat onderzoek wordt bekendgemaakt is ook nog onduidelijk.

