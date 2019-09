Film over hulpverlening in zorginstellingen in de maak

GHOR Zeeland, onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland, maakt de film voor de 'liaison COPI', dat is een persoon die tijdens een calamiteit vanuit een zorginstelling contact zoekt met de hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie. Want ook tijdens een crisis is een zorginstelling verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg. Rini Lambregts van de Veiligheidsregio Zeeland: "Zo'n persoon is er nog niet echt, dus willen we met deze instructiefilm voor alle zorginstellingen laten zien wat die persoon precies doet."

Morgen zijn er ook nog opnames bij Vremdieke. De instructiefilm is eind dit jaar klaar en is bedoeld voor alle zorginstellingen in Zeeland.