Gerard is na 42 jaar uitgespeeld op de Thoolse carillons

Onderscheiding voor beiaardier De Waardt (foto: Gemeente Tholen)

Twee jaar geleden, bij zijn veertigjarige jubileum, piekerde De Waardt nog niet over stoppen. "Ik ben nog fit, gezond, helder van geest, fysiek sterk, traplopen doe ik nog goed en zelfs nog een beetje hardlopen", zei de 77-jarige beiaardier vanochtend. Dat hij nu tóch besloten heeft te stoppen, zag hij zelf ook niet helemaal aankomen. "Het was iets wat onbewust in me op kwam. Dit is het moment."

Sinds 1977 bespeelt De Waardt de beiaard in het oude stadhuis in Tholen en het carillon in Sint-Maartensdijk. De grootste verandering in 42 jaar: het repertoire. "Vroeger speelde ik veel klassieke muziek. Langzaam maar zeker kwam daar ook Nederlandstalige muziek van bijvoorbeeld André Hazes, Rob de Nijs of Stef Bos bij. Nu speel ik ook liedjes van de radio."

Heel trots op zoon

Nu gaat de beiaardier met pensioen, maar dat betekent niet dat hij nooit meer achter het carillon zal kruipen. "In andere steden speel ik ook nog." Het feit dat hij een bijzondere opvolger heeft, maakt zijn besluit ook wat makkelijker: "Ik geef het beiaardstokje over aan mijn jongste zoon, Richard de Waardt. Daar ben ik wel heel erg trots op, dat geeft een enorme voldoening."

De Waardt sluit niet uit dat hij nog eens achter het carillon in Tholen kruipt, want als de lijntjes zo kort zijn...