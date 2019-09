Getril rondom Oosterschelde kwam waarschijnlijk door infrageluid

Meting van mysterieuze trilling door amateur-seismoloog uit Oostburg (foto: Marchal van Lare uit Oostburg)

Dat is geluid dat een te lage frequente heeft en dus onhoorbaar is voor de mens. Het gaat om trillingen in de luchtdruk met een frequentie van onder de 20 hertz. Boven die frequentie ervaren wij die trillingen als hoorbaar geluid.

Mogelijke oorzaken

Om infrageluid op te wekken, moeten grote hoeveelheden lucht plotseling verplaatst worden. Mogelijke oorzaken zijn vulkaanuitbarstingen, grote explosies, meteoren, hevige stormen en vliegtuigen die door de geluidsbarrière gaan.

Wie onze berichtgeving over de vreemde trillingen op de voet gevolgd heeft, weet dat wij straaljagers die door de geluidsbarrière gaan eerder hebben uitgesloten als mogelijke oorzaak. Dat klopt, navraag bij Defensie leerde dat er in de wijde omtrek van het gebied waar die trillingen zijn waargenomen geen straaljagers vlogen die zo'n zogeheten 'sonic boom' zouden kunnen veroorzaken.

In hogere luchtlagen

Maar daarin zit hem nu juist net de crux: als een straaljager de veroorzaker is van de trillingen hoeft die helemaal niet boven dat gebied te vliegen. Infrageluid kan namelijk, onder de juiste omstandigheden, grote afstanden afleggen in hogere luchtlagen en kilometers verder weer 'neerdalen', bij wijze van spreken.

Een F16 in de lucht (foto: Ministerie van Defensie)

De veroorzaker van het infrageluid dat zich manifesteerde in de vreemde trillingen in een gebied rondom de Oosterschelde kan zich dus tientallen tot honderden kilometers van dat gebied vandaan bevinden. En dat maakt het vinden van de boosdoener er niet makkelijker op.

Luchtdrukgolf

Dat het in dit geval wel om infrageluid gaat, is aannemelijk. Het komt namelijk vrij goed overeen met de waarnemingen die aan ons gerapporteerd zijn. Tientallen mensen lieten weten dat ze een soort doffe dreun hoorden of een luchtdrukgolf voelden, waarna ramen trilden in de kozijnen, deuren klapperden, rolgordijnen ratelden en schuttingen heen en weer schudden.

Dit komt volgens het KNMI op het eerste gezicht overeen met wat je zou merken van infrageluid. Het meteorologisch instituut heeft ook meetapparatuur voor infrageluid, maar die staan, net als eerder al het geval bleek te zijn voor seismometers, niet in onze provincie.

Niets geregistreerd

Nederland telt vier opstellingen van die zogenoemde microbarometers, die het infrageluid registreren. Die staan bij het KNMI-hoofdkantoor in De Bilt, op Texel, op vliegbasis Deelen in Gelderland en in Exloo in Drenthe. De microbarometers van het KNMI hebben helaas niets geregistreerd op het moment van de Zeeuwse trillingen.

Die afwezigheid van het bewijs voor infrageluid is echter geen bewijs van afwezigheid. Want als het infrageluid vanuit de richting van de Noordzee via hogere luchtlagen naar Zeeland kwam, is het aannemelijk dat de meetstations van het KNMI het niet zouden oppikken.

Door nog onbekende oorzaak

Het lijkt er dus op dat door nog onbekende oorzaak infrageluid is ontstaan en doordat de omstandigheden zich daar toevallig voor leenden, is het ontstane infrageluid op grote hoogte teruggekaatst en meegenomen op de wind. Boven de Oosterschelde is dat infrageluid omlaag afgebogen, waarna het zich manifesteerde in de trillingen die overal rondom de Oosterschelde werden waargenomen.

Wat de achterliggende oorzaak is van het infrageluid zullen we waarschijnlijk nooit achterhalen. Het aantal potentiële veroorzakers en het gebied van waaruit het infrageluid Zeeland zou hebben kunnen bereiken is zo groot, dat het een onmogelijke zoektocht is geworden.

KNMI staakt zoektocht

Ook het KNMI geeft aan de zoektocht naar de oorzaak van de trillingen te staken. "Ik snap dat jullie heel graag willen weten wat de oorzaak van de trilling is, maar wij kunnen je helaas niet verder helpen", aldus Femke Goutbeek van het KNMI.

En voor wie het echt wil blijven geloven: dit betekent dus ook dat het nog altijd een ufo kan zijn geweest. Ook vliegende schotels en geheime experimentele gevechtsvliegtuigen die door de geluidbarrière gaan, produceren een schokgolf die infrageluid kan opleveren. Dus wie weet...

